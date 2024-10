Λίαμ Πέιν: Τι δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας στον τραγουδιστή 

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της εισαγγελίας της Αργεντινής, για τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας του τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέθανε λόγω πολλαπλών τραυμάτων και εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση.

Liam Payne: Οι δραματικές στιγμές λίγο πριν τον θάνατό του – «Το δωμάτιο έχει μπαλκόνι, φοβόμαστε μήπως κάνει κάτι»

Ο Πέιν, 31 ετών, ο οποίος έγινε παγκοσμίως διάσημος με το boy band One Direction, βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο που διέμενε στο Μπουένος Άιρες την Τετάρτη.

Οι συνθήκες γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του Πέιν παραμένουν αβέβαιες. Η αστυνομία είπε ότι ο Πέιν «πήδηξε από το μπαλκόνι του δωματίου του», χωρίς να διευκρινίσει πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα ή εάν το άλμα ήταν σκόπιμο.

Η αστυνομία είπε ότι έσπευσε στο ξενοδοχείο ανταποκρινόμενη σε κλήση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα τοπική ώρα της Τετάρτης που είχε προειδοποιήσει για έναν «επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου έχει καταγραφεί σε κλήση στο 911 που ελήφθη από το Associated Press να λέει ότι το ξενοδοχείο έχει «έναν επισκέπτη που έχει καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ. … Καταστρέφει ολόκληρο το δωμάτιο και χρειαζόμαστε να στείλετε κάποιον, παρακαλώ». Η φωνή του διευθυντή γίνεται πιο ανήσυχη καθώς η κλήση συνεχίζεται, σημειώνοντας ότι το δωμάτιο έχει μπαλκόνι.

Ο μουσικός ήταν περισσότερο γνωστός ως μέλος του διάσημου βρετανικού boyband One Direction. Το συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε επίσης τους Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson και Niall Horan, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2010 μετά από εμφάνιση στο βρετανικό «The X Factor».

Και ενώ το γκρουπ δεν κέρδισε εκείνη τη σεζόν του The X Factor, έγιναν ένα από τα συγκροτήματα αγοριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, γνωστά για επιτυχίες όπως το “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” και “Steal My Girl”. ”

Οι One Direction ανακοίνωσαν ότι έκαναν παύση το 2015. Ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε αργότερα το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 2019 με τίτλο “LP1”. Τον Μάρτιο, ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε το LP του “Teardrops”.

Ο Πέιν είχε έναν γιο, που γεννήθηκε το 2017.

