Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση τεσσάρων θανάτων στο Λιχτενστάιν, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι όλα τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για τις συνθήκες.

Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
25 Δεκ. 2025 22:00
Pelop News

Μια ασυνήθιστη και σκοτεινή υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λιχτενστάιν, καθώς τέσσερις άνθρωποι –δύο άνδρες και δύο γυναίκες– που εντοπίστηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες αποδείχθηκε ότι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το πτώμα ενός άνδρα 41 ετών βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική όχθη του ποταμός Ρήνος, κοντά στη Βαντούζ. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, ο οποίος είχε απολυθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά τον εντοπισμό παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές εντόπισαν μέσα σε διαμέρισμα στη Βαντούζ ακόμη τρεις νεκρούς: έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του 41χρονου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθαν οι θάνατοι παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια υπόθεση που χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και στα τέσσερα θύματα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν μεταξύ τους σύνδεση.

Η αστυνομία του Λιχτενστάιν αποφεύγει προς το παρόν να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πως οποιαδήποτε συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ