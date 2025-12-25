Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία

Μια ασυνήθιστη και σκοτεινή υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λιχτενστάιν, καθώς τέσσερις άνθρωποι –δύο άνδρες και δύο γυναίκες– που εντοπίστηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες αποδείχθηκε ότι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το πτώμα ενός άνδρα 41 ετών βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική όχθη του ποταμός Ρήνος, κοντά στη Βαντούζ. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, ο οποίος είχε απολυθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά τον εντοπισμό παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές εντόπισαν μέσα σε διαμέρισμα στη Βαντούζ ακόμη τρεις νεκρούς: έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του 41χρονου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθαν οι θάνατοι παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια υπόθεση που χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και στα τέσσερα θύματα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και τυχόν μεταξύ τους σύνδεση.

Η αστυνομία του Λιχτενστάιν αποφεύγει προς το παρόν να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πως οποιαδήποτε συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

