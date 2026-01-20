Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, εγκαινιάζοντας το μεγαλύτερο κατάστημά της στη χώρα μέχρι σήμερα, στην Κομοτηνή. Με επένδυση ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

Η Lidl Ελλάς φροντίζει καθημερινά να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα ράφια του καταστήματος τροφοδοτούνται συνεχώς με φρέσκα προϊόντα, εξασφαλίζοντας ποικιλία, ποιότητα και πλήρη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Βασικά χαρακτηριστικά του καταστήματος:

130 θέσεις στάθμευσης , για άνετη πρόσβαση και εξυπηρέτηση, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.

, για άνετη πρόσβαση και εξυπηρέτηση, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών. 5 ταμεία και 7 self-checkout , προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας. 1 διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων (2 θέσεις φόρτισης), που θα είναι σύντομα διαθέσιμος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε καταστήματα που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας στους πελάτες της μια μοναδική εμπειρία αγορών που αξίζει σε όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



