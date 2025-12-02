Lidl Ελλάς – Νέα καταστήματα και κέντρα διανομής: Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ τη διετία 2026-2027

Yπό το σύνθημα «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο μιας καλοστημένης εκδήλωσης τα σημαντικότερα επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της δυναμικής της παρουσίας της Lidl στην Ελλάδα αλλά και τους μελλοντικούς στόχους με επενδύσεις την επόμενη διετία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς επιφύλαξαν μία ζεστή υποδοχή στον φιλόξενο χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου είχε δοθεί το ετήσιο ραντεβού με τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Στη διάρκεια αυτής, ο CEO και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πλέον σταθερό κομμάτι της Ελλάδας εδώ και 26 χρόνια, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον κλάδο και διατήρησε τη δεύτερη θέση στο λιανεμπόριο τροφίμων με 231 καταστήματα.

Κοιτώντας στο μέλλον, ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο άνω των 200 ευρώ εκατομμυρίων για τα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό.

Συγκεκριμένα:

· Ανάπτυξη Δικτύου: Εντός του επόμενου έτους προγραμματίζεται η έναρξη 5 νέων καταστημάτων, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση υπαρχόντων.

· Logistics & Υποδομές: Το 2026 προγραμματίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων στην κεντρική Ελλάδα. Παράλληλα, η κατασκευή του νέου κέντρου logistics στην Ελευσίνα που ξεπερνάει τα 62.000 m², εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029. Πρόκειται για μια επένδυση άνω των €120 εκατομμυρίων, με πράσινη πιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η λειτουργία του θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, δημιουργώντας 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

· Ψηφιακή Καινοτομία: Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση self-checkout ταμείων σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα έως το τέλος του 2026, με στόχο μέχρι το τέλος του 2027 τα νέας γενιάς ταμεία να βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα.

Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκαν επίσης δεδομένα από την 10η κατά σειρά μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Lidl Ελλάς. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η εταιρεία συνεισφέρει δυναμικά, με τη συνολική συμβολή της στο ετήσιο ΑΕΠ να φτάνει το 0,52% το 2024, την καταβολή €438 εκατ. σε συνολικούς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το ελληνικό Δημόσιο, ενώ η συνεισφορά της στην απασχόληση για το 2024 ανέρχεται στις 38,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την κοινωνία και το περιβάλλον μέσω συνολικών επενδύσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ σε δράσεις και δωρεές.

Η Lidl Ελλάς αναδεικνύεται ως η βασική δίοδος των Ελλήνων προμηθευτών στον κόσμο, στηρίζοντας πάνω από 400 συνεργάτες – προμηθευτές, οι οποίοι εξάγουν απευθείας ένα κομμάτι της Ελλάδας σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Γιατί τελικά, το «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Είναι στάση ζωής. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Με συνέπεια και ευθύνη. Γιατί… αξίζει» κατέληξε ο Martin Brandenburger, αναφέροντας πως ολοκληρώνει την 4ετή παραμονή του στην Ελλάδα, δίνοντας τη σκυτάλη της Lidl Ελλάς στον Μίλτο Φοροζίδη, σίγουρος πως θα συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας με προσήλωση και πίστη στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί.

«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ»

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, Βασιλική Αδαμίδου, σημείωσε: «Τη δική μας υπόσχεση ευθύνης, την έχουμε κάνει στην πράξη δέσμευση ευθύνης για μια «καλύτερη ζωή». Για κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα. Για τους δικούς μας ανθρώπους και τους συνεργάτες μας. Για την αγορά και το περιβάλλον».

Η κ. Αδαμίδου παρουσίασε το κοινωνικό και πολύπλευρο έργο της Lidl Ελλάς. Μεταξύ άλλων είναι ο «Κόμβος – HUB, Υποστήριξης Κρίσεων», το πρόγραμμα καθαρισμού ακτών (9 τόνοι απορριμμάτων συλλέχθηκαν σε 24 δράσεις), συνεργασία με τη UNICEF για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, πρόγραμμα διάδοσης της εφαρμογής PlaySafe App, η οποία έχει ήδη φτάσει σε 5.570 εφήβους με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, από το 2012 η εταιρεία στέκεται καθημερινά, με τη διάθεση φαγητού και προϊόντων, δίπλα στην προσπάθεια του «Χαμόγελου του Παιδιού».

