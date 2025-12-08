Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι με επένδυση ύψους 13,7 εκατομμυρίων ευρώ

Η εταιρεία εγκαινίασε το 232ο κατάστημά της στη Λεωφόρο Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69, στο Μαρούσι, προσφέροντας μια σύγχρονη αγοραστική εμπειρία και έμφαση στη βιωσιμότητα.

08 Δεκ. 2025 14:24
Η Lidl Ελλάς επεκτείνει δυναμικά το δίκτυό της με το 232ο κατάστημα στη χώρα, στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφόρος Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69. Η νέα επένδυση, ύψους 13,7 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, άνεση στους πελάτες και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νέο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.220 τ.μ., σχεδιασμένο για να προσφέρει μια σύγχρονη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία. Με 4 παραδοσιακά ταμεία και 6 Self CheckOut, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, το κατάστημα προσφέρει 90 θέσεις στάθμευσης, ενώ έχει εγκατασταθεί φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Lidl Ελλάς για βιώσιμες λύσεις.

Μέσα από το νέο κατάστημα, η εταιρεία προσφέρει στους κατοίκους του Αμαρουσίου τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε ασυναγώνιστες τιμές. Το κατάστημα τροφοδοτείται καθημερινά με ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της Lidl Ελλάς, διασφαλίζοντας φρεσκάδα, υψηλή ποιότητα και πλήρη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Πίσω από το νέο κατάστημα βρίσκεται η δυναμική ομάδα του #teamlidl, που αποτελείται από 30 μέλη, έτοιμη να υποδεχθεί τους πελάτες με επαγγελματισμό και χαμόγελο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. Η Lidl Ελλάς επενδύει όχι μόνο σε υποδομές αλλά και στους ανθρώπους της, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική κοινωνία.

Με κάθε νέο βήμα, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για εκσυγχρονισμό και βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Η εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί αξία που ξεπερνά την αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον.

