«Λίφτινγκ» στο Ενωσιακό γήπεδο Αγυιάς (γήπεδο Αχιλλέα). Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν προβολείς τύπου Led ώστε να διεξάγονται βραδινά παιχνίδια χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, νέα αποδυτήρια, ενώ έγιναν και εργασίες βελτίωσης του τάπητα, που πλέον βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να τοποθετηθεί και κερκίδα, που θα αλλάξει ριζικά τη μορφή του γηπέδου και θα διευκολύνει την παρουσία των φιλάθλων.

