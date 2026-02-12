Λίγα νέα έργα, πολλές συνέχειες: Τεχνικό Πρόγραμμα 63,9 εκατ. ευρώ για το 2026 στην Πάτρα

Τεχνικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 63.883.500,83 ευρώ για το 2026 ενέκρινε προχθές η δημοτική επιτροπή του Δήμου Πατρέων και το έστειλε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, με έμφαση σε μεγάλα έργα ανάπλασης, σχολικές υποδομές, ενεργειακές αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους.

Ωστόσο οι κωδικοί των νέων έργων είναι ελάχιστοι στον κατάλογο, δείγμα που υποδηλώνει ότι η προτεραιότητα πλέον δίδεται στην υλοποίηση των σχεδιασμών της περασμένης δεκαετίας.

Στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ξεκάθαρη για μια ακόμα χρονιά η οραματική προσέγγιση της δημοτικής αρχής Πελετίδη για μια Πάτρα με περισσότερους ελεύθερους χώρους, μέσα από τη διαμόρφωση νέων πλατειών και αναπλάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης -48,18 εκατ. Ευρώ- προέρχεται από εξασφαλισμένους πόρους δημοσίων φορέων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος ΙΙ, Αντώνης Τρίτσης κ.ά.), ενώ 8,55 εκατ. ευρώ καλύπτονται από ίδιους πόρους, 3,14 εκατ. ευρώ από ΣΑΤΑ, 3,39 εκατ. ευρώ από ΣΑΤΑ Σχολείων και 600.000 ευρώ από ανταποδοτικά τέλη.

Ξεχωρίζει η Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, με πίστωση 2,5 εκατ. ευρώ για το 2026 μέσω ΕΣΠΑ για τη σύνταξη των τελικών μελετών και την διενέργεια του διαγωνισμού. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, με στόχο την αναβάθμιση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα.

Σημαντικό νέο έργο αποτελεί επίσης η αναβάθμιση της πλατείας απέναντι από τα ΚΑΠΗ στα Ζαρουχλέικα, προϋπολογισμού άνω των 626.000 ευρώ, καθώς και η αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά, προϋπολογισμού 935.000 ευρώ.

Στον τομέα του αθλητισμού προβλέπεται η αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα σε δημοτικά γήπεδα Ζαρουχλεΐκων, Βραχνεΐκων και Ρίου, έργο ύψους 1,08 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαμόρφωση των Παλαιών Σφαγείων σε χώρους Δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι, συνολικού προϋπολογισμού 910.566 ευρώ, που εντάσσεται στη στρατηγική πολιτιστικής αξιοποίησης του χώρου.

Παράλληλα, δρομολογούνται νέες παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές, όπως η ανακατασκευή αύλειων χώρων και γηπέδων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατ. ευρώ (800.000 ευρώ για κάθε βαθμίδα).

Στα νέα έργα περιλαμβάνεται και ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανάπλαση του Ριγανόκαμπου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον μελλοντικό σχεδιασμό μιας κρίσιμης περιοχής της πόλης, έστω κι αν ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα παραχωρηθεί στον Δήμο από το Υπερταμείο.

Στις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις ξεχωρίζει η Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση του πρώην Αρσακείου Πατρών, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, καθώς απομένουν οι διαμορφώσεις σε χώρους τους νέου Δημαρχείου όπως η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και η αίθουσα εκδηλώσεων.

Σημαντικό είναι και το έργο της αποπεράτωσης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών, με προϋπολογισμό 1,84 εκατ. ευρώ, που ενισχύει τις υποδομές επιχειρηματικότητας.

Συνεχίζεται επίσης το έργο για το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό, συνολικού ύψους περίπου 2,37 εκατ. ευρώ, με σημαντική πίστωση για το 2026.

Στον τομέα των σχολικών υποδομών, προχωρούν έργα αποκατάστασης κουφωμάτων (600.000 ευρώ για το 2025 και 400.000 ευρώ από ΣΑΤΑ Σχολείων), καθώς και παρεμβάσεις σε συστήματα θέρμανσης.

Παράλληλα, συνεχίζονται έργα ανάπλασης στην Κάτω Πόλη και παρεμβάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης (αντιδρομήσεις, φωτεινοί σηματοδότες) που θα ολοκληρωθούν εντός του 2026.

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2026 αποτυπώνει έναν συνδυασμό μεγάλων στρατηγικών παρεμβάσεων και στοχευμένων έργων γειτονιάς. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πράξη είναι ο ρυθμός υλοποίησης, καθώς η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα κριθεί όχι μόνο από τα ποσά που εγγράφονται, αλλά από την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεμβάσεων στην καθημερινότητα των πολιτών.

