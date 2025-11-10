Λιγνάδης: Στο Εφετείο ξανά για τους βιασμούς

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έφτασε το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για υπόθεση βιασμού ανηλίκου.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε στο δικαστήριο λίγα λεπτά πριν τις 9:00, μπαίνοντας από την πλαϊνή είσοδο, ενώ στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία. Στην αίθουσα παρευρίσκεται και ο ηθοποιός Χρήστος Γιάνναρης, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σε πρώτο βαθμό, ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για δύο βιασμούς νεαρών αγοριών, τα οποία ήταν ανήλικα την περίοδο των καταγγελλόμενων πράξεων. Το δικαστήριο είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο έως την εκδίκαση της έφεσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της απόφασης, κρίνοντας ότι η ποινή έπρεπε να εκτελεστεί άμεσα.

Ο Λιγνάδης είχε αρχικά βρεθεί αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες βιασμού. Για δύο από αυτές αθωώθηκε (η μία ομόφωνα, η άλλη κατά πλειοψηφία 5–2). Ωστόσο, για την υπόθεση που αφορά τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011, η Εισαγγελία άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα να επανεξεταστεί σήμερα η υπόθεση από το Εφετείο.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αν το Εφετείο καταλήξει σε καταδικαστική απόφαση, ο Δημήτρης Λιγνάδης ενδέχεται να επιστρέψει στη φυλακή.

