Lily Collins: Μιλά για την τοξική σχέση που έχουμε ζήσει κι εμείς – «Ήταν λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση»

Σου δίνω μία προειδοποίηση από την αρχή του κειμένου, καθώς παρακάτω θα διαβάσεις δηλώσεις της Lily Collins με εξομολογητική διάθεση για μία τοξική ρομαντική σχέση του παρελθόντος της (αλλά και για διατροφικές διαταραχές). Εάν αισθάνεσαι άβολα ή αυτές οι λέξεις μπορεί να σου πυροδοτήσουν αρνητικά συναισθήματα, μπορείς να σταματήσεις εδώ.

Η ψυχολογική σου ασφάλεια μετρά.

Η αγαπημένη Lily Collins (a.k.a η Emily που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο Παρίσι), βρέθηκε καλεσμένη της Glennon Doyle στο podcast «We Can Do Hard Things» και εκεί, μίλησε για το ερωτικό της παρελθόν και συγκεκριμένα, για μία ιδιαιτέρως τοξική σχέση που την τραυμάτισε σε βαθμό να αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα στιγμές απόλυτου πανικού.

Είναι κάτι που αρκετές μπορεί να έχουμε βιώσει στο παρελθόν (εγώ σίγουρα), καθώς πρόκειται για λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση στο πλαίσιο του… έρωτα.

«Με αποκαλούσε ‘μικρή Lily’ και χρησιμοποιούσε απαίσιες λέξεις για εμένα, σχετικά με το τι φορούσα, με αποκαλούσε που**να», δήλωσε η Collins για τις συμπεριφορές πρώην της που την έφερναν στο σημείο να αισθάνεται πανικό και άγχος.

«Ήταν απαίσιες λέξεις και επίσης, ήταν απαξιωτικές. Ήμουν σιωπηλή και ήμουν άνετη σε αυτή τη σιωπή, ένιωθα ότι έπρεπε να ‘συρρικνώσω’ τον εαυτό μου, για να μπορέσω να αισθανθώ κάποιου είδους ασφάλεια», εξήγησε η Lily. «Όταν το θήραμα αισθανόταν απειλή, προσπαθούσε να μικρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο και εάν γινόταν, το έκανε χωρίς να τρώει, με το να δείχνει όσο λιγότερο χυμώδης και ελκυστική μπορούσε και μόνο σε αυτό το σημείο αισθανόταν τη μεγαλύτερη ασφάλεια».

Σου θυμίζω πως η Lily Collins είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διατροφική διαταραχή που είχε βιώσει μετά την ταινία «To The Bone» το 2017, όπου η ιστορία επικεντρωνόταν σε αυτή την εμπειρία.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε επίσης, κατά τη διάρκεια του podcast επεισοδίου, πως ο τωρινός γάμος της με τον Charlie McDowell απέχει κατά πολύ από την κατάσταση που είχε ζήσει πριν δέκα χρόνια, όμως και πάλι, υπάρχουν αυτές οι μικρές στιγμές που το άγχος εκείνου του τραύματος γυρνά ξανά, έστω και για μερικά δευτερόλεπτα.

«Ακόμα και εάν είμαι στην πιο υγιή σχέση, ακόμα μπορεί να υπάρχει μία στιγμή μέσα στην ημέρα που η ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά μου. Είναι ένα μιλισεκόντ ή λιγότερο από αυτό, και το ένστικτό σου αντιδρά, η καρδιά σου αρχίζει να χτυπά δυνατά και ξαφνικά, γυρίζεις πίσω σε εκείνη τη στιγμή που σου είπαν εκείνο το ένα πράγμα πριν δέκα χρόνια, όμως δεν είσαι σε εκείνη την κατάσταση τώρα και αυτό είναι το έναυσμα και είναι τόσο δύσκολο».

Ευτυχώς για τη Lily όμως, τα δέκα χρόνια που πέρασαν, έφεραν κάτι πολύ πιο όμορφο, γεμάτο με αγάπη, επικοινωνία και όχι τραυματική τοξικότητα.

«Τώρα στη ζωή μου έχω έναν υπέροχο και υποστηρικτικό σύζυγο, επικοινωνούμε και μιλάμε πολύ».

Amen to that, sister!

Με πληροφορίες από elitedaily.com