Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Λιμενικό και Frontex συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εντοπισμού σκαφών με αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων.

Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
20 Οκτ. 2025 8:33
Pelop News

Συνολικά 110 αλλοδαποί διασώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (20/10) κατά τη διάρκεια δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η πρώτη επιχείρηση

Στην πρώτη επιχείρηση, 51 μετανάστες εντοπίστηκαν σε σκάφος 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη, όπου τους παρασχέθηκε πρώτη φροντίδα.

Η δεύτερη επιχείρηση

Λίγο αργότερα, σε δεύτερη επιχείρηση που έγινε 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, 59 ακόμη αλλοδαποί διασώθηκαν έπειτα από κινητοποίηση ενός ακόμη πλοίου του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων και drone της Frontex.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες για καταγραφή και παροχή βοήθειας από τις αρμόδιες αρχές.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εντοπισμό και άλλων σκαφών στην περιοχή.

Η Κρήτη έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε νέα πύλη εισόδου μεταναστών προς την Ελλάδα, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά μεταφοράς αλλοδαπών από τη Βόρεια Αφρική με κατεύθυνση τα νότια νησιά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ