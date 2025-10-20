Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Συνολικά 110 αλλοδαποί διασώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (20/10) κατά τη διάρκεια δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η πρώτη επιχείρηση

Στην πρώτη επιχείρηση, 51 μετανάστες εντοπίστηκαν σε σκάφος 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη, όπου τους παρασχέθηκε πρώτη φροντίδα.

Η δεύτερη επιχείρηση

Λίγο αργότερα, σε δεύτερη επιχείρηση που έγινε 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, 59 ακόμη αλλοδαποί διασώθηκαν έπειτα από κινητοποίηση ενός ακόμη πλοίου του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων και drone της Frontex.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες για καταγραφή και παροχή βοήθειας από τις αρμόδιες αρχές.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εντοπισμό και άλλων σκαφών στην περιοχή.

Η Κρήτη έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε νέα πύλη εισόδου μεταναστών προς την Ελλάδα, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά μεταφοράς αλλοδαπών από τη Βόρεια Αφρική με κατεύθυνση τα νότια νησιά.

