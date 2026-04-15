Λίμνη Κερκίνης: Σπάνιος υδροβιότοπος, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που κερδίζει έδαφος, ειδικά για όσους αγαπούν την φύση. Ο λόγος για τη λίμνη της Κερκίνης, που βρίσκεται κοντά στις Σέρρες με τον σημαντικό υγρότοπο και τα δεκάδες σπάνια πουλιά, αποτελεί δημοφιλή προορισμό. Είναι πολύ καλή επιλογή για βαρκάδες και παρατήρηση πουλιών ή για ποδηλασία και περιηγήσεις με άλογα, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τους ήχους της φύσης στα νερά της λίμνης.

Τα 9 must για όσους βρεθούν στη λίμνη είναι τα εξής:

1. Βαρκάδα στην Κερκίνη: Αποτελεί κλασική εμπειρία όλες τις εποχές του χρόνου. Η περιήγηση με πλοιάριο στα νερά της λίμνης, είναι ιδανική για όλη την οικογένεια και σας δίνει μία μοναδική ευκαιρία να δείτε και να θαυμάσετε δεκάδες είδη σπάνιων πουλιών.

2. Ποδηλατήστε γύρω από την λίμνη: Μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά της φύσης, ποδηλατώντας σε παραλίμνιους δρόμους, επάνω στα αναχώματα της λίμνης. Ποδήλατα μπορείτε να νοικιάσετε στα χωριά Κερκίνη και Χρυσοχώραφα, που αποτελούν αφετηρίες για όμορφες διαδρομές.

3. Περιηγήσεις με άλογα: Αν πάλι είστε τύποι της περιπέτειας, ακολουθήστε κάποιες από τις οργανωμένες περιηγήσεις με άλογα, είτε δίπλα στις όχθες της Κερκίνης, είτε προς τις πλαγιές του Μπέλλες από τα Ανω Πορόια ή το Ακριτοχώρι.

4. Στα καλντερίμια των Ανω Ποροίων: Στα γραφικά Ανω Πορόια, σεργιανίστε στις παραδοσιακές γειτονιές του χωριού, με τα παραδοσιακά μακεδονίτικα σπίτια και απολαύστε τη μοναδική θέα προς τη λίμνη της Κερκίνης και τη σερραϊκή ενδοχώρα. Ανηφορίστε και προς τα εξωκλήσια των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, με τις μοναδικές αγιογραφίες.

5. Ενα «αγιορείτικο» μοναστήρι στους πρόποδες του Μπέλλες: Το Ιερό Ησυχαστήριο Τίμιου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι, είναι κτισμένο στα πρότυπα αρχιτεκτονικής της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, της οποίας και είναι μετόχι. Ξεχωρίζει, το νέο μεγαλοπρεπές καθολικό, αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.

6. Το ενυδρείο και ο σταθμός τρένου που έγινε μεζεδοπωλείο: Στην Βυρώνεια, γνωρίστε την ιχθυοπανίδα του ευρύτερου οικοσυστήματος της Κερκίνης και του Στρυμόνα, στο μικρό Δημοτικό Ενυδρείο του χωριού.

8. Στο μονοπάτι της Σουλτανίτσας: Αν είστε fan της πεζοπορίας μέσα στη φύση, ανάμεσα σε αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά, ακολουθήστε το μονοπάτι της Σουλτανίτσας βόρεια του Νέου Πετριτσίου, που οδηγεί στον ομώνυμο καταρράκτη.

9. Ζήστε την ιστορία στο θρυλικό Ρούπελ: Το θρυλικό Ρούπελ αν και σφυροκοπήθηκε το 1941 με σφοδρότητα από τον εχθρό, δεν καταλήφθηκε. Επισκεφθείτε το φημισμένο οχυρό και περιηγηθείτε στις δαιδαλώδεις υπόγειες στοές του.

