Λίμνη Πρεσπών: Η γοητεία της φύσης

Η σημερινή μας επιλογή είναι η λίμνη Πρεσπών, ένας προορισμός σπάνιας ομορφιάς, πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα, ιστορικά σημαντική, αλλά και σύνορο το οποίο συνδέει την Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Πρόκειται για δύο λίμνες, τη Μεγάλη και τη Μικρή Πρέσπα που βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 849 και 853 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, αποτελώντας τις υψηλότερες τεκτονικές λίμνες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Μεγάλη Πρέσπα μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ η Μικρή βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα με ένα πολύ μικρό μέρος της να ανήκει στην Αλβανία. Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών μαζί με τα Εθνικά Πάρκα και τις προστατευόμενες περιοχές των γειτονικών χωρών που βρίσκονται γύρω από τη Μεγάλη Πρέσπα, αποτελούν το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, την πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2000.

Εδώ, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια περιβάλλονται από αυλές και μπαχτσέδες με αρωματικά φυτά και λαχανικά, που καλλιεργούν με μεράκι οι οικογένειες. Οι δρόμοι σε πολλά χωριά παραμένουν χωμάτινοι, ενώ οι ντόπιοι συχνά κυκλοφορούν μαζί με τα ζωντανά τους, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν μια περασμένη εποχή.

Η λίμνη αποτελεί σημείο που ζουν περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών, περίπου 260 είδη πτηνών, ανάμεσά τους ο Ροδοπελεκάνος και ο σπάνιος Αργυροπελεκάνος, αμφίβια, ερπετά αλλά και 23 είδη ψαριών από τα οποία τα 9 είναι ενδημικά, δηλαδή τα συναντούμε μόνο εδώ. Μαζί με την πλούσια πανίδα, η περιοχή των Πρεσπών με την πλούσια βιοποικιλότητά της, συντηρεί και τρέφει τον τοπικό πληθυσμό. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αλλά τελευταία και η τουριστική ανάπτυξη είναι οι βασικές ενασχολήσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ τελευταία έχουν γίνει και τουριστικά καταλύματα.

Πάντως, τα παραλίμνια χωριά της Πρέσπας στην Αλβανία, όπως και τα αντίστοιχα ελληνικά, βιώνουν ερημοποίηση καθώς οι επιλογές για εργασία είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν προς τις πόλεις.

Δραστηριότητες στις λίμνες

Μία εμπειρία που αξίζει να ζήσετε φτάνοντας στην περιοχή, είναι η βαρκάδα στις λίμνες. Θα σας φέρει κοντά στη φύση της περιοχής και θα καταλάβετε καλύτερα την αξία του τόπου και τη σημασία του. Θα βρεθείτε κοντά στα βυζαντινά ασκηταριά που βρίσκονται κοντά στις όχθες της λίμνης, κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής έως το «Τριεθνές» και εκεί που σμίγουν τα σύνορα της χώρας μας με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.

Εάν πάλι είστε ανάμεσα σε αυτούς που ενδιαφέρονται για πιο έντονες δραστηριότητες, στην περιοχή, έχει ενδιαφέρον η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

