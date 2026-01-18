Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Μοιραία κατάληξη είχε η βόλτα για έναν 22χρονο στη Λήμνο που βρέθηκε στο κενό, σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή, στα νότια του νησιού.

Το limnoslive αναφέρει ότι ο νεαρός είχε βγει για βόλτα με τη μηχανή του μαζί με φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι ο δρόμος δεν οδηγούσε πουθενά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

Ο άλλος νεαρός, εμφανώς σοκαρισμένος και έντρομος, ειδοποίησε άμεσα συγγενικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το Λιμενικό Σώμα, καθώς η περιοχή ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί από στεριά. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Μύρινας, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και μετέφερε τη σορό του στο Νοσοκομείο Λήμνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις
20:04 Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
19:55 ΗΠΑ για Γροιλανδία: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία »
19:54 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις
19:51 Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
19:46 Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας
19:44 Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
19:34 Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά
19:25 Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»
19:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
19:07 Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
19:04 Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο
18:55 Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18:43 Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»
18:37 Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18:35 Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία
18:31 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18:23 Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ