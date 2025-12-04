Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα»

Από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, το κολυμβητήριο «Αντώνιος Πεπανός» φιλοξενεί το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων, με πάνω από 1.300 αθλητές από περίπου 45 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα!

Η προπονήτρια της ΝΕΠ Λίνα Μαστροπάσκουα, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» με τον Προκόπη Κόγκο, τονίζοντας τον υψηλό ανταγωνισμό και την ευκαιρία που δίνει η διοργάνωση στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να συναγωνιστούν με τους καλύτερους και να ζήσουν μια πραγματική γιορτή του υγρού στίβου.

Οπως ανέφερε η έμπειρη προπονήτρια, η διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητική διάσταση. Τα ξενοδοχεία της πόλης είναι sold out, με γονείς και συνοδούς να τονώνουν την τοπική οικονομία μέσω καφέ, φαγητού και διασκέδασης. Παράλληλα, περιλαμβάνονται κοινωνικές δράσεις, όπως η στήριξη του συλλόγου «Φλόγα» και η ενημέρωση/καταγραφή δοτών μυελού των οστών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Δεν λείπουν όμως και οι προκλήσεις για τους νεαρούς αθλητές. Οι πρωινές προπονήσεις στις 6 π.μ. και η έλλειψη ευελιξίας του σχολικού συστήματος κάνουν δύσκολη την εξισορρόπηση πρωταθλητισμού και σπουδών. Όμως η πειθαρχία που αναπτύσσουν τα παιδιά αυτά τα καθιστά πιο εργατικά και υπεύθυνα στο μέλλον.

Μην το χάσετε – ένα τριήμερο γεμάτο κολύμβηση, χαρά και αθλητικό πνεύμα! Είσοδος για το κοινό ελεύθερη!

