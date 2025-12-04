Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα»

Για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 η επικεφαλής προπονήτρια των κολυμβητικών τμημάτων της ΝΕΠ Λίνα Μαστροπάσκουα.

Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα» Η Λίνα Μαστροπάσκουα μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9
04 Δεκ. 2025 19:59
Pelop News

Από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, το κολυμβητήριο «Αντώνιος Πεπανός» φιλοξενεί το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων, με πάνω από 1.300 αθλητές από περίπου 45 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα!

Η προπονήτρια της ΝΕΠ Λίνα Μαστροπάσκουα, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» με τον Προκόπη Κόγκο, τονίζοντας τον υψηλό ανταγωνισμό και την ευκαιρία που δίνει η διοργάνωση στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να συναγωνιστούν με τους καλύτερους και να ζήσουν μια πραγματική γιορτή του υγρού στίβου.

Οπως ανέφερε η έμπειρη προπονήτρια, η διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητική διάσταση. Τα ξενοδοχεία της πόλης είναι sold out, με γονείς και συνοδούς να τονώνουν την τοπική οικονομία μέσω καφέ, φαγητού και διασκέδασης. Παράλληλα, περιλαμβάνονται κοινωνικές δράσεις, όπως η στήριξη του συλλόγου «Φλόγα» και η ενημέρωση/καταγραφή δοτών μυελού των οστών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.
Δεν λείπουν όμως και οι προκλήσεις για τους νεαρούς αθλητές. Οι πρωινές προπονήσεις στις 6 π.μ. και η έλλειψη ευελιξίας του σχολικού συστήματος κάνουν δύσκολη την εξισορρόπηση πρωταθλητισμού και σπουδών. Όμως η πειθαρχία που αναπτύσσουν τα παιδιά αυτά τα καθιστά πιο εργατικά και υπεύθυνα στο μέλλον.
Μην το χάσετε – ένα τριήμερο γεμάτο κολύμβηση, χαρά και αθλητικό πνεύμα! Είσοδος για το κοινό ελεύθερη!

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Κρατούμενος στον Βόλο απείλησε, χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικούς!
21:02 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
20:51 Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου
20:46 Βλάβη στην αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους
20:17 «Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», η αντίδραση Γιαννακόπουλου για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
20:11 «Θα σηκωθώ ξανά», το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό του
20:03 «Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα
20:00 Ενας σύγχρονος Νάρκισσος
19:59 Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα»
19:55 Εκτός δράσης για δύο-τέσσερις εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
19:48 Με το Philanthropy Award τιμήθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος
19:40 Σακελλαρόπουλος: «Έργο-ορόσημο που αλλάζει την ταυτότητα και το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας»
19:39 Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
19:35 Daikin Altherma 4: Μια νέα εποχή για θέρμανση και ζεστό νερό στο σπίτι σου
19:25 Οι άνδρες του ΝΟΠ φιλικά στην Αθήνα
19:14 ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα
19:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς στην «Π» για το νέο του βιβλίο: Ατελέσφορος εκσυγχρονισμός
18:54 Κατσανιώτης για Πατρών Πύργου και το «στοίχημα» του έργου για τη διαχείριση νερού ΦΩΤΟ
18:54 Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
18:50 Οι 3 νεαροί του ΝΟΠ που κλήθηκαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ