Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»

Την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη σχολίασε με ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας πως ο σημαντικός ηθοποιός υπήρξε μία από τις μορφές που σημάδεψαν το σύγχρονο ελληνικό θέατρο με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή παρουσία του.

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας», αναφέρει αρχικά η υπουργός Πολιτισμού.

Όπως σημειώνει, για περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπηρέτησε το θέατρο αναμετρώμενος με μεγάλους ρόλους από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου.

«Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Χρήστος Βαλαβανίδης αναμετρήθηκε με μεγάλους ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, κλασικού και σύγχρονου, από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση. Τους τίμησε με όπλο το πηγαίο ταλέντο του αλλά και τον βαθύ σεβασμό του στο κείμενο, χαρίζοντάς μας μία ευρύτατη γκάμα ισάξιων ερμηνειών».

Η πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση

Η Λίνα Μενδώνη υπογραμμίζει ακόμη ότι ο σπουδαίος ηθοποιός δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και δημιουργός.

«Βρέθηκε, με μεγάλη επιτυχία, και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και, κυρίως, θεατράνθρωπος με τη δημιουργία, σε συνεργασία με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, του “Από μηχανής θεάτρου”».

Παράλληλα αναφέρεται και στη σημαντική παρουσία του στην τηλεόραση, μέσα από πολλές σειρές που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο ευρύ κοινό.

Η παρουσία του στον κινηματογράφο

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη συμβολή του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Σφράγισε με την παρουσία του, στη μεγάλη οθόνη, κάθε ταινία στην οποία συμμετείχε: “Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα” του Νίκου Νικολαΐδη, “Λούφα και Παραλλαγή” του Νίκου Περάκη, για να μνημονεύσουμε παλαιότερες παρουσίες του στον κινηματογράφο».

Η υπουργός Πολιτισμού χαρακτηρίζει τον Χρήστο Βαλαβανίδη έναν καλλιτέχνη με ανήσυχο πνεύμα και βαθιά καλλιέργεια.

«Πνεύμα ανήσυχο, ερμηνευτής προικισμένος, που συνδύαζε την ευχέρεια στη χρήση των εκφραστικών του μέσων με σκληρή δουλειά και άψογο αυτοσχεδιασμό. Με την ευρύτατη παιδεία του, όπως καταδεικνύουν οι ποιητικές του συλλογές, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και αδιάπτωτος δημιουργός».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Λίνα Μενδώνη εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

«Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

