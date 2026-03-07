Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»

Με λόγια βαθιάς εκτίμησης αποχαιρέτησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τον Χρήστο Βαλαβανίδη. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
07 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη σχολίασε με ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας πως ο σημαντικός ηθοποιός υπήρξε μία από τις μορφές που σημάδεψαν το σύγχρονο ελληνικό θέατρο με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή παρουσία του.

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας», αναφέρει αρχικά η υπουργός Πολιτισμού.

Όπως σημειώνει, για περισσότερα από πενήντα χρόνια ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπηρέτησε το θέατρο αναμετρώμενος με μεγάλους ρόλους από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου.

«Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Χρήστος Βαλαβανίδης αναμετρήθηκε με μεγάλους ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, κλασικού και σύγχρονου, από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση. Τους τίμησε με όπλο το πηγαίο ταλέντο του αλλά και τον βαθύ σεβασμό του στο κείμενο, χαρίζοντάς μας μία ευρύτατη γκάμα ισάξιων ερμηνειών».

Η πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση

Η Λίνα Μενδώνη υπογραμμίζει ακόμη ότι ο σπουδαίος ηθοποιός δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και δημιουργός.

«Βρέθηκε, με μεγάλη επιτυχία, και πίσω από τη σκηνή, ως σκηνοθέτης και, κυρίως, θεατράνθρωπος με τη δημιουργία, σε συνεργασία με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, του “Από μηχανής θεάτρου”».

Παράλληλα αναφέρεται και στη σημαντική παρουσία του στην τηλεόραση, μέσα από πολλές σειρές που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο ευρύ κοινό.

Η παρουσία του στον κινηματογράφο

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη συμβολή του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Σφράγισε με την παρουσία του, στη μεγάλη οθόνη, κάθε ταινία στην οποία συμμετείχε: “Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα” του Νίκου Νικολαΐδη, “Λούφα και Παραλλαγή” του Νίκου Περάκη, για να μνημονεύσουμε παλαιότερες παρουσίες του στον κινηματογράφο».

Η υπουργός Πολιτισμού χαρακτηρίζει τον Χρήστο Βαλαβανίδη έναν καλλιτέχνη με ανήσυχο πνεύμα και βαθιά καλλιέργεια.

«Πνεύμα ανήσυχο, ερμηνευτής προικισμένος, που συνδύαζε την ευχέρεια στη χρήση των εκφραστικών του μέσων με σκληρή δουλειά και άψογο αυτοσχεδιασμό. Με την ευρύτατη παιδεία του, όπως καταδεικνύουν οι ποιητικές του συλλογές, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και αδιάπτωτος δημιουργός».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Λίνα Μενδώνη εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

«Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
15:00 Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;
14:50 Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων
14:48 Καραμανλής από την Ξάνθη: «Η γήρανση της υπαίθρου είναι εθνική απειλή – Ώρα για τολμηρές αποφάσεις στον πρωτογενή τομέα»
14:45 Ο Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:37 Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
14:36 Σοφία Μητσοτάκη: Διαψεύδει δημοσίευμα για ιδιωτικό τζετ – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»
14:28 Η ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών
14:24 Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς
14:21 Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!
14:12 Μέσα στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»: Οι γυναίκες του Λόρκα μιλούν για την καταπίεση, το πάθος και την ανάγκη για ελευθερία
14:00 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είναι βαριά αρρώστια, αλλά θα περάσει» – Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του σπουδαίου ηθοποιού
13:48 Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
13:36 Θεσσαλονικιός δημιούργησε λαμπάδα… ChatGPT – Τόση η ζήτηση που υπάρχει λίστα αναμονής! ΦΩΤΟ
13:27 Η Ολυμπιάδα δύσκολη αποστολή, ο ΑΟ Αιγιαλέων με Γαλάτσι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ