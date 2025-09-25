Λιόλιος; «Η θέληση μας είναι ο Σπανούλης να μείνει για πολλά χρόνια»

Ο πατρινός πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της Εθνικής ομάδας

25 Σεπ. 2025 11:47
Pelop News

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε στο ιστορικό χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο Eurobasket αλλά και στο μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της γαλανόλευκης.

Ο Βασίλης Σπανούλη οδήγησε την Εθνική μπάσκετ σε βάθρο μετά από 16 χρόνια και επιθυμία του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, είναι η παραμονή του στον πάγκο της ομάδας.

«Η θέλησή μας είναι να μείνει ο Σπανούλης, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα», εξήγησε ο ισχυρός άνδρας της ομοσπονδίας μπάσκετ.

Oι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΡΤ

Την αναμονή για το μετάλλιο: «Το περιμέναμε σίγουρα, οι παίκτες, ο προπονητής, όλο το staff. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι να το θέλεις, αλλά να το κάνεις πράξη. 16 χρόνια ήταν πολλά. Ίσως καμιά φορά είναι καλύτεροι ότι οι οιωνοί δεν είναι μαζί σου. Συσπειρώνει την ομάδα, της δίνει κίνητρο και τα δίνει όλα».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «O Γιάννης ήταν πάντα κοντά στην Εθνική, εκτός αν είχε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Είναι γεγονός ότι ο κάθε παίκτης, όσο ψηλά κι αν φτάσει, αυτό που τον καταξιώνει στη συνείδηση του κόσμου είναι η επιτυχία με την Εθνική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Ο Μέσι είναι ένας τρομακτικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό που έκανε με την Εθνική, τον απογείωσε και τον καταξίωσε στη συνείδηση του έθνους. Ο Γιάννης αυτό το είπε ξεκάθαρα και το ένιωσε κιόλας. Δεν το είπε τυπικά, αλλά ουσιαστικά και το πάλευε κιόλας. Αυτό ίσχυε και για τα υπόλοιπα παιδιά».

Το εάν θα συνεχίσει στην Εθνική ο Γιάννης και τη δήλωσή του για Σπανούλη: «Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Αυτό που έχω να πω και το λέω υπεύθυνα, είναι ότι ο Γιάννης εφόσον είναι υγιής θα είναι πάντα δίπλα στην Εθνική ομάδα. Όταν λέω πάντα, εννοώ πάντα. Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα.
