Λιόλιος στην ΕΡΤ: «Ευθύνη το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, ο Σπανούλης ήταν ο βασικότερος παράγοντας» – Βίντεο
Ο πατρινός πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ στο περιθώριο του νικηφόρου αγώνα της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ στο περιθώριο του αγώνα της Ελλάδας με τη Ρουμανία για όλα τα θέματα αφορούν την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Ανδρών.
Συγκεκριμένα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 στο «Αλεξάνδρειο”, ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, καθώς και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη.
Δείτε όλα όσα είπε ο πατρινός πρόεδρος της ΕΟΚ:
