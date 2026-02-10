Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»

Ο προπονητής της Παναχαϊκής (National League 2, 1ος όμιλος), Θανάσης Λιόνας, μίλησε στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio με την Αθηνά Πατρινού και τον Ραφαήλ Αλαγά. Αναλυτικά είπε:

Για τη φιλοσοφία της ομάδας και τον στόχο: «Εμείς είχαμε βάλει από τα πρώτα χρόνια σκοπό να φτιάξουμε μία ομάδα που να έχει κίνητρο τη διάκριση, να βασιστούμε σε παιδιά νεαρά σε ηλικία με κίνητρο. Ο σύλλογος δε μπορεί να διαθέσει πάρα πολλά χρήματα. Πέρυσι έγινε το πρώτο βήμα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν κρατήσαμε τον βασικό μας “κορμό”. Αποφασίστηκε να κινηθεί στο ίδιο μοτίβο και φέτος, να βασιστούμε σε παιδιά με κίνητρο. Έχουμε τον Νικολάου ως έμπειρο παίκτη. Έχουμε μία ομάδα κράμα ενθουσιασμού και κινήτρου. Έχουμε κάνει μία ωραία παρέα, αυτό είναι που μας δίνει τις νίκες και την όρεξη για δουλειά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά να παρουσιαστούμε ως μία καλή ομάδα και αντάξια του ονόματος. “Κουβαλάμε” μία μεγάλη ιστορία ομάδας η οποία μάς κάνει κάθε Κυριακή να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι φορώντας αυτήν τη φανέλα. Έχουμε φτάσει ως εδώ δίνοντας τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχει κριθεί ακόμα κάτι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει απόλυτα τα πράγματα. Αυτό που “κυνηγάμε” είναι η είσοδος στα play-offs».

Για το αν σκέφτονται το μέλλον σε ενδεχόμενη άνοδο: «Όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα, θέλουμε απλά κάθε Κυριακή να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας. Αν έρθει το καλύτερο, θα είμαστε ευχαριστημένοι και δε θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω, ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την πρόκληση. Το πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες και θα είναι ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος του».

Για το αν αποτελεί κίνητρο η συνεργασία του με ανερχόμενους νεαρούς παίκτες: «Είναι πολύ σημαντικό για ‘μένα αυτό, ως προπονητή. Αν δεν υπάρχουν τα μεγάλα μπάτζετ προκειμένου να κάνεις μεγάλα βήματα, είναι βασικό να βασίζεσαι σε παιδιά με “δίψα”, που έχουν κίνητρο για να γίνουν καλύτεροι έχοντας όρεξη. Αυτό εμένα με κάνει τα τελευταία χρόνια να βασίζομαι πάρα πολύ εκεί. Δε με έχουν προδώσει τα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί, ευχαριστιέμαι τη δουλειά μου. Η ικανοποίηση είναι διπλάσια. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι εύκολα, υπάρχουν δύσκολες ομάδες. Εμείς είμαστε πιστοί στη δουλειά μας και κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται».