Ληστεία με κράνη στον Βόλο, σκηνές βγαλμένες από ταινία

Οι δράστες κινήθηκαν μεθοδικά και αποφασιστικά κάτι που δείχνει πώς γνώριζαν τον χώρο

22 Ιαν. 2026 18:21
Pelop News

Στον Βόλο σκηνές κινηματογραφικής διάρρηξης εκτυλίχθηκαν, όταν άγνωστοι φορώντας κράνη εισέβαλαν σε κατάστημα ψιλικών και το άδειασαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αγνοώντας πλήρως τον συναγερμό που χτυπούσε.

Ηράκλειο: Υπόθεση revenge porn με 27χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη και έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της

Οι δράστες κινήθηκαν μεθοδικά και αποφασιστικά κάτι που δείχνει πώς γνώριζαν τον χώρο. Παρά τον έντονο ήχο του συναγερμού που τέθηκε σε λειτουργία, οι δράστες δεν πτοήθηκαν, άρπαξαν εμπορεύματα και χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Την αγανάκτησή του περιέγραψε στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από το θράσος των δραστών και την ψυχραιμία με την οποία κινήθηκαν.

