Ληστεία με μαχαίρι στον Πύργο: Συνελήφθη ο δράστης – Ομολόγησε και παρέδωσε τα 960 ευρώ ΦΩΤΟ

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργος, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου 2026 εισήλθε σε κατάστημα με τυχερά παίγνια στον Πύργο, φορώντας κουκούλα full face, και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο το χρηματικό ποσό των 960 ευρώ.

Από την προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν πλήρως τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά την εξέτασή του ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε στους αστυνομικούς το σύνολο του χρηματικού ποσού των 960 ευρώ που είχε αφαιρέσει από το κατάστημα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, έπειτα από υπόδειξη του ίδιου, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στον Πύργο το μπουφάν που φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας, καθώς και το μαχαίρι – σουγιά που χρησιμοποίησε.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μοτοποδήλατο που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του δράστη μετά τη ληστεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η έρευνα για την υπόθεση ολοκληρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

