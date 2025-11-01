Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της – Μαρτυρικός ο θάνατός της, τι δείχνουν οι κάμερες

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος μιας 75χρονης γυναίκας στον Κοκκινόβραχο Σαλαμίνας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έπειτα από άγρια επίθεση ληστών το απόγευμα της Παρασκευής (31 Οκτωβρίου). Οι πρώτες ενδείξεις της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατός της προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι.

Το αποτρόπαιο σκηνικό αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν η κόρη της ηλικιωμένης βρήκε τη μητέρα της νεκρή στο πάτωμα του σπιτιού, επί της οδού Ικάρου, βλέποντας παράλληλα ένα παράθυρο παραβιασμένο και τον χώρο αναστατωμένο. Λίγο νωρίτερα, γείτονες είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σπασμένο τζάμι και ίχνη παραβίασης, επιβεβαιώνοντας το σενάριο της ληστείας. Το σπίτι ήταν άνω-κάτω, με αντικείμενα διασκορπισμένα, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες έψαχναν για χρήματα ή τιμαλφή.

Η άγρια επίθεση

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ληστές χτύπησαν τη γυναίκα επανειλημμένα στο κεφάλι με μπουκάλι, προκαλώντας της βαριά τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία. Ο τρόπος δράσης τους σοκάρει, καθώς πρόκειται για μια ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη, που δεν αποτελούσε καμία απειλή για τους εισβολείς.

Όπως μεταδίδουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε οι δράστες τη χτύπησαν για να την ακινητοποιήσουν και έχασαν τον έλεγχο, είτε η γυναίκα τους αναγνώρισε και θέλησαν να τη φιμώσουν.

Το βίντεο και τα κρίσιμα στοιχεία

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο φαίνονται άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι και μπαίνουν στο σπίτι. Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή τους πριν και μετά το έγκλημα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, το οποίο συνέλεξε δείγματα και αποτυπώματα, ενώ διερευνά αν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις παρακολούθησης ή στοχοποίησης του σπιτιού.

«Θα εντοπιστούν σύντομα»

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, χαρακτήρισε «σοκαριστικό» τον τρόπο δολοφονίας, σημειώνοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη στα χέρια της κρίσιμα στοιχεία. «Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Οι δράστες είναι αδίστακτοι, αλλά δεν θα μείνουν ασύλληπτοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

