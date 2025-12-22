Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν πάνω από 8.000 διαμάντια, 200 ​​μαργαριτάρια, σμαράγδια και ζαφείρια

Η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ: Οι δράστες απέσπασαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Ληστεία στο Λούβρο: Έκλεψαν πάνω από 8.000 διαμάντια, 200 ​​μαργαριτάρια, σμαράγδια και ζαφείρια
22 Δεκ. 2025 13:56
Pelop News

Δύο μήνες μετά τη ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη λεία, αλλά και για την έρευνα που ακολούθησε, η οποία χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως εξαιρετικά πολύπλοκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο βασικοί ύποπτοι, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες XH1 και XH2, φέρονται να εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί, όταν οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί χρησιμοποιώντας τροχό. Φορούσαν κουκούλες, γάντια και κράνη, άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους. Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.

Η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ: Οι δράστες απέσπασαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Μετά τη διάρρηξη, οι δύο άνδρες αποχώρησαν με τη βοήθεια συνεργών που τους περίμεναν στον Σηκουάνα και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάψουν. Μέσα σε αυτό, οι Αρχές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή του Aubervilliers, απ’ όπου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επιχείρησης. Οι κινήσεις των οχημάτων και των σκούτερ καταγράφηκαν από κάμερες σε διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.

Ο βασικός ύποπτος, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers, αφού εντοπίστηκε το DNA του σε προθήκη του μουσείου. Αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη» έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2), συνελήφθη την ίδια ημέρα στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Και εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μπήκε στη γκαλερί, δηλώνοντας όμως πως τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ DNA τρίτου άνδρα βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί.

Τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ