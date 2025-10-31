Ληστεία–υπερπαραγωγή στη Λυών: Με καλάσνικοφ άρπαξαν 12 εκατ. ευρώ σε χρυσό μέσα σε 7 λεπτά

Θρασύτατη ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στη Λυών της Γαλλίας, με ομάδα βαριά οπλισμένων δραστών να εισβάλλει σε εργαστήριο πολύτιμων μετάλλων και να αποσπά λεία–μαμούθ 12 εκατομμυρίων ευρώ. Το χτύπημα διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, θυμίζοντας κινηματογραφικό σενάριο.

Ληστεία–υπερπαραγωγή στη Λυών: Με καλάσνικοφ άρπαξαν 12 εκατ. ευρώ σε χρυσό μέσα σε 7 λεπτά
31 Οκτ. 2025 11:29
Pelop News

Ενώ ακόμη δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από την «κλοπή του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, η Γαλλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής εγκληματικής ενέργειας. Αυτή τη φορά στη Λυών, όπου ομάδα βαριά οπλισμένων ληστών με καλάσνικοφ «χτύπησε» εργαστήριο επεξεργασίας χρυσού, αρπάζοντας πολύτιμα μέταλλα αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου 2025) στο εργαστήριο Pourquery, γνωστό στη Λυών για την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Ήταν περίπου 14:40 (ώρα Ελλάδας) όταν οι δράστες εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας πανικό στους εργαζομένους και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να διαρρήξουν δύο παράθυρα ασφαλείας και μέσα σε επτά λεπτά φόρτωσαν τη λεία τους σε μικρό φορτηγάκι, το οποίο έφερε σειρήνα και ψεύτικα αστυνομικά περιβραχιόνια για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές. Κάποιοι φορούσαν πολιτικά ρούχα, προσομοιάζοντας σε αστυνομικούς, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και πυροβολισμούς.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τη σκηνή σε βίντεο: οι δράστες φαίνονται να ενεργούν με ψυχραιμία και συντονισμό, φορτώνοντας τα πολύτιμα μέταλλα στο βαν πριν εξαφανιστούν.

Καταδίωξη και συλλήψεις

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της BRI (Τμήμα Έρευνας και Επέμβασης) εντόπισαν το όχημα και ακολούθησε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας που κατέληξε στη συλλογή έξι υπόπτων γύρω στις 15:50 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Βενισιέ, προάστιο της Λυών. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονται δύο φυγάδες και μία γυναίκα που θεωρείται συνεργός.

Η λεία των 12 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ πέντε από τους 28 υπαλλήλους του εργαστηρίου τραυματίστηκαν ελαφρά.

Επαναλαμβανόμενο χτύπημα και έξαρση ληστειών

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Γαλλία, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, επισημαίνει ότι οι ένοπλες ληστείες αυτού του τύπου δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή της Λυών. Το ίδιο εργαστήριο είχε γίνει στόχος αποτυχημένης απόπειρας τον Μάιο του 2025, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2024 σε κοσμηματοπολείο στο Rillieux-la-Pape.

Η εκτόξευση της τιμής του χρυσού φαίνεται να έχει οδηγήσει σε αύξηση των επιθέσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολύτιμων μετάλλων, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανή έξαρση παρόμοιων επιθέσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
13:00 Ξεκινά κατεδάφιση 112 αυθαιρέτων και στην Αχαΐα – Μεγάλη εργολαβία για ολη τη Δυτική Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ