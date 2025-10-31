Ληστεία–υπερπαραγωγή στη Λυών: Με καλάσνικοφ άρπαξαν 12 εκατ. ευρώ σε χρυσό μέσα σε 7 λεπτά

Ενώ ακόμη δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από την «κλοπή του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, η Γαλλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής εγκληματικής ενέργειας. Αυτή τη φορά στη Λυών, όπου ομάδα βαριά οπλισμένων ληστών με καλάσνικοφ «χτύπησε» εργαστήριο επεξεργασίας χρυσού, αρπάζοντας πολύτιμα μέταλλα αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου 2025) στο εργαστήριο Pourquery, γνωστό στη Λυών για την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Ήταν περίπου 14:40 (ώρα Ελλάδας) όταν οι δράστες εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας πανικό στους εργαζομένους και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να διαρρήξουν δύο παράθυρα ασφαλείας και μέσα σε επτά λεπτά φόρτωσαν τη λεία τους σε μικρό φορτηγάκι, το οποίο έφερε σειρήνα και ψεύτικα αστυνομικά περιβραχιόνια για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές. Κάποιοι φορούσαν πολιτικά ρούχα, προσομοιάζοντας σε αστυνομικούς, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και πυροβολισμούς.

BREAKING: Dawn Heist in Lyon! 🚨 Heavily armed robbers, posing as cops, blasted their way into France’s historic Pourquery Laboratory (est. 1912) in Lyon’s 8th arrondissement today, Oct. 30, 2025. Expl0sives rocked the precious metals facility, followed by gunfire as they… pic.twitter.com/E0LKBspeOM — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 30, 2025

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τη σκηνή σε βίντεο: οι δράστες φαίνονται να ενεργούν με ψυχραιμία και συντονισμό, φορτώνοντας τα πολύτιμα μέταλλα στο βαν πριν εξαφανιστούν.

Cambriolage d’un laboratoire de métaux précieux à Gerland à Lyon, ils ont fait sauté le mur au C4😭 pic.twitter.com/Ql8LVvedVO — Gobzilla (@ClemGrllt) October 30, 2025

Καταδίωξη και συλλήψεις

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της BRI (Τμήμα Έρευνας και Επέμβασης) εντόπισαν το όχημα και ακολούθησε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας που κατέληξε στη συλλογή έξι υπόπτων γύρω στις 15:50 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Βενισιέ, προάστιο της Λυών. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονται δύο φυγάδες και μία γυναίκα που θεωρείται συνεργός.

🔴 Braquage à l’explosif à Lyon

« On a entendu un gros boum », témoigne une salarié d’une entreprise voisine pic.twitter.com/7Pf7bNHnvd — actu Lyon (@actufr_lyon) October 30, 2025

Η λεία των 12 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ πέντε από τους 28 υπαλλήλους του εργαστηρίου τραυματίστηκαν ελαφρά.

Επαναλαμβανόμενο χτύπημα και έξαρση ληστειών

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Γαλλία, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, επισημαίνει ότι οι ένοπλες ληστείες αυτού του τύπου δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή της Λυών. Το ίδιο εργαστήριο είχε γίνει στόχος αποτυχημένης απόπειρας τον Μάιο του 2025, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2024 σε κοσμηματοπολείο στο Rillieux-la-Pape.

Η εκτόξευση της τιμής του χρυσού φαίνεται να έχει οδηγήσει σε αύξηση των επιθέσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολύτιμων μετάλλων, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανή έξαρση παρόμοιων επιθέσεων.

