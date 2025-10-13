Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη

Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 35χρονος που κατηγορείται ότι λήστεψε οδηγό ταξί υπό την απειλή σύριγγας στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενος ψυχιατρικά προβλήματα και λάθος εκτίμηση της στιγμής.

13 Οκτ. 2025 14:01
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για τη ληστεία 57χρονου οδηγού ταξί στη Θεσσαλονίκη, υπό την απειλή σύριγγας, περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος προσποιήθηκε τον πελάτη, επιβιβάστηκε στο ταξί και, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, απείλησε τον οδηγό με σύριγγα, αποσπώντας 20 ευρώ πριν τραπεί σε φυγή. Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα και έχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές, σημειώνοντας ότι την ημέρα του περιστατικού δεν είχε λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή. Ο συνήγορός του επικαλέστηκε μειωμένο καταλογισμό, υπογραμμίζοντας πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη.

Μετά τη συνεδρίαση, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, επιβάλλοντας τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής παρουσίας δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του.
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
