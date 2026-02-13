Ληστής δεν άφησε τίποτα όρθιο, βούτηξε μέχρι και αλυσοπρίονο! Κλοπές σε 5 σπίτια με λεία 5.000 ευρώ, τάμπλετ, ηχοσύστημα

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας

13 Φεβ. 2026 20:11
Pelop News

Τίποτα δεν άφησε όρθιο ληστής που σήκωσε τα πάντα από 5 σπίτια στην Ηλεία, μέχρι και αλυσοπρίονο βούτηξε.

Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές σε καταστήματα και οικίες στην Ηλεία

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα κατηγορούμενου για
διάπραξη κλοπής κατ’ εξακολούθηση

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ακόμα πέντε
υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες σε περιοχές
του Πύργου.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα
για διάπραξη κλοπής κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα
πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, από τις 05-02-2026 έως τις 07-02-2026
διέπραξε πέντε κλοπές σε τρία καταστήματα και δύο οικίες σε περιοχές του
Πύργου, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας τουλάχιστον -3.500- ευρώ, -200- ευρώ
μετρητά, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των -1.500- ευρώ όπως
αλυσοπρίονο, ταμειακή μηχανή, κάμερες, ηχοσύστημα και τάμπλετ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».

