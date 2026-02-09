Λίβανος: 13 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας

Τραγωδία στον Λιβανό, καθώς στους 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη της Τρίπολης . Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια, μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί εννέα άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ανέφερε το NNA.

Αξιωματούχοι ανέφεραν χθες, Κυριακή, ότι κατέρρευσαν ακόμη δύο γειτονικά κτίρια.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καραμέ, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πόσα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας του Λιβάνου είχε αναφέρει ότι στα δύο κτίρια στεγάζονταν συνολικά 22 άτομα.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταρρεύσει αρκετά παλαιά κτίρια κατοικιών στην Τρίπολη, γεγονός που αναδεικνύει την επιδείνωση των υποδομών και τη χρόνια εγκατάλειψη, σύμφωνα με κρατικά Μέσα, που επικαλούνται δημοτικές αρχές.

