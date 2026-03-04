Λίβανος: Αιματηροί βομβαρδισμοί σε Μπααλμπέκ και Βηρυτό, τουλάχιστον 10 νεκροί, χτύπημα σε ξενοδοχείο

Πολλοί νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Επείγουσες προειδοποιήσεις εκκένωσης σε 16 χωριά.

Λίβανος: Αιματηροί βομβαρδισμοί σε Μπααλμπέκ και Βηρυτό, τουλάχιστον 10 νεκροί, χτύπημα σε ξενοδοχείο
04 Μαρ. 2026 8:33
Pelop News

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινές επιθέσεις στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ, νότια της Βηρυτού, είχαν ως αποτέλεσμα 6 νεκρούς και 8 τραυματίες, βάσει προκαταρκτικού απολογισμού. Οι δύο περιοχές βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών προπυργίων της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπααλμπέκ (ανατολικός Λίβανος), με αρχικό απολογισμό 4 νεκρούς και 6 τραυματίες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάσυρσης θυμάτων από τα συντρίμμια, ενώ ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Επιπλέον, ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στην περιοχή Χαζμία, νοτιοανατολικό προάστιο της Βηρυτού, με ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Πρόκειται για περιοχή που μέχρι πρόσφατα είχε μείνει ανεπηρέαστη από τις συγκρούσεις.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσες προειδοποιήσεις εκκένωσης προς κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου μέσω του αραβόφωνου εκπροσώπου Αβιχάι Αντραΐ στο X. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε σε ανοικτές περιοχές», αναφέρεται, με ονομαστική λίστα των χωριών. Οι προειδοποιήσεις προηγήθηκαν νέων βομβαρδισμών κατά στόχων της Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στην κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με φόντο την ευρύτερη περιφερειακή ένταση.

