Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ διώχνουν αμερικανούς από την Κύπρο – Ο γιος του Χαμενεΐ ανώτατος ηγέτης στο Ιράν ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που φέρεται να ανέλαβε τα ηνία του Ιράν. Ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ για Κύπρο. Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

04 Μαρ. 2026 7:36
Pelop News

Νεότερη Ενημέρωση: Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία

Νεότερη Ενημέρωση: Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», ενισχύεται η άμυνα της Μεγαλονήσου

Πρώτη Ενημέρωση: Ο μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός και κληρικός, εξελέγη νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν από τη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του καναλιού Iran International που επικαλείται ενημερωμένες πηγές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του 56χρονου κληρικού έγινε υπό ισχυρή πίεση και διαβήματα από την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι επιδίωκαν να διασφαλίσουν τη συνέχεια της σκληρής γραμμής στην κορυφή του καθεστώτος. Η εκλογή του γιου του εκλιπόντος ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ενισχύει τις εντυπώσεις περί «δυναστικής διαδοχής» στην Ισλαμική Δημοκρατία, παρά τις προβλέψεις του Συντάγματος που προβλέπουν ανεξάρτητη κρίση της Συνέλευσης των Ειδικών για την επιλογή Ανώτατου Ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι σχετικές διεργασίες στη Συνέλευση των Ειδικών επιταχύνθηκαν μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και το κενό εξουσίας που άφησε στην κορυφή του ιρανικού συστήματος. Η απόφαση για τον Μοζταμπά φαίνεται ότι «κλείδωσε» ύστερα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, όπου καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν ανώτατοι αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης και πρόσωπα με στενούς δεσμούς με τα κέντρα ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές δομές του καθεστώτος.

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάδειξή του μπορεί να σηματοδοτήσει συνέχιση, ή και σκλήρυνση, της υφιστάμενης γραμμής έναντι της Δύσης, καθώς ο νέος ηγέτης θεωρείται στενά συνδεδεμένος με τους πιο συντηρητικούς κύκλους της ιρανικής εξουσίας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ γεννήθηκε στη Μασχάντ το 1969 και είναι γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και της Χαντιτζέ Μιρνταμαντί. Μεγάλωσε σε περιβάλλον βαθιάς θρησκευτικής παιδείας, ενώ μετά την Ισλαμική Επανάσταση η οικογένεια μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου φοίτησε στο ελιτίστικο σχολείο Alavi High School, «φυτώριο» στελεχών του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ υπηρέτησε στους Φρουρούς της Επανάστασης, αποκτώντας στενές σχέσεις με μετέπειτα κορυφαία στελέχη της ιρανικής στρατιωτικής και ασφαλιστικής ελίτ.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας Ιράν δηλώνει: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μακράς διαρκείας – Ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα».

Επισήμανε πως προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ, τόνισε: «Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες».

