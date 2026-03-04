Βηρυτός: Το Ισραήλ βομβαρδίζει υποδομές της Χεζμπολάχ, εντολές εκκένωσης στο Λίβανο

Σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Βηρυτός: Το Ισραήλ βομβαρδίζει υποδομές της Χεζμπολάχ, εντολές εκκένωσης στο Λίβανο
04 Μαρ. 2026 9:56
Pelop News

Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Πριν από την έναρξη των πληγμάτων, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσες προειδοποιήσεις εκκένωσης για δύο κτίρια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχη Avichay Adraee, ξεκαθάρισε: «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ».

Οι άμαχοι έλαβαν οδηγίες να απομακρυνθούν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από τους συγκεκριμένους στόχους.

Την ίδια το γαλικό πρακτορείο AFP μετέδιδε πληροφορίες για αεροπορική επιδρομή σε τοποθεσία της οργάνωσης στα νότια προάστια της πόλης.

Η ένταση των επιχειρήσεων είναι καταιγιστική, καθώς από τη Δευτέρα -όταν η Χεζμπολάχ ενεπλάκη επίσημα στη σύγκρουση- οι IDF έχουν πλήξει περισσότερους από 250 στόχους στον Λίβανο, εκ των οποίων οι 100 καταγράφηκαν μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, οι στόχοι περιλαμβάνουν υψηλόβαθμα στελέχη, εκτοξευτές ρουκετών, αποθήκες όπλων και αρχηγεία.

κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστράφηκε ένα κέντρο διοίκησης στην περιοχή Ναμπατιέ, ενώ εξουδετερώθηκε εντός μόλις μίας ώρας ο εκτοξευτής που χρησιμοποιήθηκε για τη ρίψη τριών ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ και της Χάιφα.

«Η Χεζμπολάχ έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν εντάχθηκε στην εκστρατεία – έπεσε σε μια στρατηγική ενέδρα. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να υποστεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Θα χτυπήσουμε την οργάνωση με δύναμη σε ολόκληρο τον Λίβανο: είτε στη Βηρυτό, είτε στη Τύρο, είτε στη Σιδώνα», δήλωσε ο διοικητής της Βόρειας Διοίκησης του Ισραήλ.

Η ανθρωπιστική διάσταση της σύγκρουσης στο νότιο Λίβανο προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον στρατό να εκτιμά ότι περίπου 300.000 Λιβανέζοι πολίτες έχουν ήδη εγκαταλείψει τα χωριά τους μετά τις σχετικές εντολές εκκένωσης.

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι IDF εξέδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέες προειδοποιήσεις για περισσότερους από δέκα επιπλέον οικισμούς στον νότο, προμηνύοντας τη συνέχεια των επιχειρήσεων.

 

