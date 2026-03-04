Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία

Οι ΗΠΑ δίνουν άδεια σε μη απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει την Κύπρο.

04 Μαρ. 2026 8:07
Το πρωί της Τετάρτης 4/03/2026, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο. Οι ΗΠΑ δίνουν άδεια σε μη απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει τη Μεγαλόνησο.

Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μακράς διαρκείας», ο γιος του Χαμενεΐ ο νέος ανώτατος ηγέτης ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν, αναφέρει η πρεσβεία.

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

