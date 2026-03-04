Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία

Το πρωί της Τετάρτης 4/03/2026, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο. Οι ΗΠΑ δίνουν άδεια σε μη απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει τη Μεγαλόνησο.

Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μακράς διαρκείας», ο γιος του Χαμενεΐ ο νέος ανώτατος ηγέτης ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν, αναφέρει η πρεσβεία.

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



