Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Νέα δραματική εξέλιξη στην υπόθεση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena που βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Κατά τις συνεχιζόμενες έρευνες εντοπίστηκαν σοροί μελών του πληρώματος, ενώ δεκάδες ναυτικοί είχαν διασωθεί νωρίτερα και νοσηλεύονται.

04 Μαρ. 2026 13:16
Σοροί μελών του πληρώματος ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή όπου βυθίστηκε η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, ανοιχτά της Σρι Λάνκα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συνεχίζονται στον Ινδικό Ωκεανό.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί πτώματα ναυτικών, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό νεκρών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

Η φρεγάτα του Ιράν, στην οποία επέβαιναν περίπου 180 μέλη πληρώματος, εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα ενώ έπλεε περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας, το πολεμικό πλοίο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Από το πλοίο διασώθηκαν τουλάχιστον 32 ναυτικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονται, αρκετοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον 101 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί από το περιστατικό.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων, καθώς όσο περνά ο χρόνος οι ελπίδες περιορίζονται.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την ακριβή αιτία της έκρηξης ή για το ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο ιρανικό πολεμικό πλοίο.

