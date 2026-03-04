Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», φτάνει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία

Οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, ενισχύοντας την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Η αποστολή τους πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΥΣΕΑ), με σκοπό την υποστήριξη της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα «Κίμων», τύπου Belharra (FDI HN), αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του ελληνικού στόλου και παρέχει προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής, ενώ η «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) φέρει το σύστημα «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση απειλών από drones. Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου και αγκυροβόλησαν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου αντίστοιχα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της άφιξης τεσσάρων ελληνικών μαχητικών F-16 στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη, μεταβαίνει στην Κύπρο για συναντήσεις με τις κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις drones στο Ακρωτήρι να έχουν προκαλέσει περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς θύματα, και να έχουν θέσει σε συναγερμό τις βρετανικές βάσεις και τις κυπριακές αρχές.

Στο πλευρό της Κύπρου εκτός από τις Ελλάδα στέκονται η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκεται σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών.

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε στο διάγγελμα του την Τρίτη 3/03/2026

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι λόγω της κατάστασης, η Γαλλία θα στείλει μια ακόμα φρεγάτα και αμυντικά συστήματα στην Κύπρο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μέρτς, ετοιμάζεται να στείλει ενισχύσεις στο νησί.

