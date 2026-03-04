Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», φτάνει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες έφτασαν στο νησί το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, λίγες ώρες μετά την άφιξη τεσσάρων μαχητικών F-16, στο πλαίσιο απόφασης του ΚΥΣΕΑ για θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας εν μέσω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», φτάνει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία
04 Μαρ. 2026 8:02
Pelop News

Οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, ενισχύοντας την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Η αποστολή τους πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΥΣΕΑ), με σκοπό την υποστήριξη της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Δείτε ακόμα: Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία

Η φρεγάτα «Κίμων», τύπου Belharra (FDI HN), αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του ελληνικού στόλου και παρέχει προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής, ενώ η «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) φέρει το σύστημα «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση απειλών από drones. Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου και αγκυροβόλησαν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου αντίστοιχα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της άφιξης τεσσάρων ελληνικών μαχητικών F-16 στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη, μεταβαίνει στην Κύπρο για συναντήσεις με τις κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις drones στο Ακρωτήρι να έχουν προκαλέσει περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς θύματα, και να έχουν θέσει σε συναγερμό τις βρετανικές βάσεις και τις κυπριακές αρχές.

Στο πλευρό της Κύπρου εκτός από τις Ελλάδα στέκονται η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκεται σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών.

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε στο διάγγελμα του την Τρίτη 3/03/2026

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι λόγω της κατάστασης, η Γαλλία θα στείλει μια ακόμα φρεγάτα και αμυντικά συστήματα στην Κύπρο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μέρτς, ετοιμάζεται να στείλει ενισχύσεις στο νησί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:57 Καρπέτας: Ζητά δεσμεύσεις για τα έργα αναβάθμισης του κλειστού της ΕΑΠ
8:51 Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Νέο χάπι αλλάζει τα δεδομένα, οι θεραπείες στην Ελλάδα
8:48 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Νέα Εποχή για τον Αθλητισμό στην Αχαΐα»
8:44 Στα Καλάβρυτα ο Πρέσβης του Μεξικού, συνάντηση με Παπαδόπουλο
8:43 Σοκ στην αντλία! Εκτινάσσονται οι τιμές των καυσίμων – Πόσο θα αυξηθούν βενζίνη και diesel
8:33 Λίβανος: Αιματηροί βομβαρδισμοί σε Μπααλμπέκ και Βηρυτό, τουλάχιστον 10 νεκροί, χτύπημα σε ξενοδοχείο
8:24 Το κρίσιμο «tip» Νετανιάχου στον Τραμπ: Το τηλεφώνημα που πυροδότησε τον πόλεμο με Ιράν
8:16 «Ραβασάκια» ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα ΙΧ, «καίνε» τα πρόστιμα
8:07 Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία
8:02 Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», φτάνει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία
7:59 Εορτολόγιο: Τα πιο ακούσματα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
7:53 Καιρός: Ανοιξιάτικη λιακάδα με 20άρια σήμερα, «θυμώνει» από αύριο ο Μάρτιος, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:45 Κινήσεις αυτοπεποίθησης
7:36 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ διώχνουν αμερικανούς από την Κύπρο – Ο γιος του Χαμενεΐ ανώτατος ηγέτης στο Ιράν ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
7:24 Εντός της ημέρας η ετυμηγορία του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή
7:13 Για τη Μέση Ανατολή ενημερώνει σήμερα τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
22:57 Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ