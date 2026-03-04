Επίθεση σε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα: Δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες μετά από πλήγμα υποβρυχίου

Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτές της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ιρανική φρεγάτα από υποβρύχιο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Το περιστατικό αφορά τη φρεγάτα IRIS Dena, η οποία έπλεε ανοιχτά του νησιού όταν φέρεται να δέχθηκε το πλήγμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί μετά την επίθεση στο πολεμικό πλοίο.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές της Σρι Λάνκα.

Διασώσεις από τις ένοπλες δυνάμεις

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν τουλάχιστον 30 ναυτικούς, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές είχαν κάνει λόγο για τη διάσωση 32 βαριά τραυματισμένων μελών του πληρώματος.

Το πλοίο φέρεται να βυθίστηκε

Ο υπουργός Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η φρεγάτα βυθίστηκε μετά το πλήγμα που δέχθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Vijitha Herath, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση με το υποβρύχιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

