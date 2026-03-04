Επίθεση σε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα: Δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες μετά από πλήγμα υποβρυχίου

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, όπου ιρανική φρεγάτα δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες, ενώ το πλοίο φέρεται να βυθίστηκε.

Επίθεση σε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα: Δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες μετά από πλήγμα υποβρυχίου
04 Μαρ. 2026 12:14
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτές της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ιρανική φρεγάτα από υποβρύχιο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Το περιστατικό αφορά τη φρεγάτα IRIS Dena, η οποία έπλεε ανοιχτά του νησιού όταν φέρεται να δέχθηκε το πλήγμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί μετά την επίθεση στο πολεμικό πλοίο.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές της Σρι Λάνκα.

Διασώσεις από τις ένοπλες δυνάμεις

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν τουλάχιστον 30 ναυτικούς, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές είχαν κάνει λόγο για τη διάσωση 32 βαριά τραυματισμένων μελών του πληρώματος.

Το πλοίο φέρεται να βυθίστηκε

Ο υπουργός Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η φρεγάτα βυθίστηκε μετά το πλήγμα που δέχθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Vijitha Herath, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση με το υποβρύχιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ