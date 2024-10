Λίβανος: Χτυπήματα από αέρος στη Βηρυτό – Σφυροκοπά το Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Τις τελευταίες 48 ώρες είναι ασταμάτητο το σφυροκόπημα του Ισραήλ στην Βηρυτό και τα νότια κυρίως προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Πριν από μερικά λεπτά μαχητικά του Ισραήλ χτύπησαν και διέλυσαν πολυκατοικία στη Σιδώνα. Τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενδεικτικά για την ένταση των χτυπημάτων τα οποία δεν στοχεύουν όπως φαίνεται μόνο τις υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

An Israeli airstrike took out a building in the southern suburb of Beirut, following evacuation warnings. Footage posted by Lebanese media shows the strike. pic.twitter.com/OZdaXmfirj

Ο IDF είχε στείλει αρκετά λεπτά πριν το χτύπημα μήνυμα στους κατοίκους τόσο του συγκεκριμένου όσο και των παρακείμενων κτιρίων και ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο όπως αναφέρουν αραβικά μέσα είχε εκκενωθεί.

Watch the Zionist regime murder ordinary Lebanese citizens in the city of Tyre.

They fail on the battlefield and then seek revenge against women and children.

But Western media will obediently call these “Hezbollah targets” even though their reporters in Beirut know the truth. pic.twitter.com/79OzSmcSC8

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) October 22, 2024