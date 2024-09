Λίβανος: Εκατοντάδες νεκροί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ, πάνω από 1.000 οι τραυματίες

Μεγάλες διαστάσεις παίρνουν οι επιθέσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 274 ανθρώπους, εκ των οποίων 21 παιδιά και 31 γυναίκες. Οι IDF κάνουν λόγο για «στοχευμένο χτύπημα».

Ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές επιθέσεις είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μέρα μετά το τέλος του 15ετούς θηριώδους εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, δήλωσε Λιβανέζος αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Επίσης 1.024 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σήμερα.

Σχεδόν 5.000 είναι οι τραυματίες «μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα», από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας. Παράλληλα είπε ότι χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί στον νότο λόγω των ισραηλινών πληγμάτων.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το απόγευμα ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες με στόχο δύο στρατιωτικές τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις εντατικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι στόχευσε «βασικές αποθήκες» του ισραηλινού στρατού για τη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, δυτικά της Τιβεριάδας, και έναν στρατώνα, «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Την ίδια ώρα, σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες σε νοτιότερες τοποθεσίες από τις συνοριακές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

