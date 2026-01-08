Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που αφορά το σύνολο των περιοχών νότια του ποταμού Λιτάνι, δηλαδή το τμήμα που συνορεύει με το Ισραήλ και εκτείνεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο στρατός πέτυχε «τους στόχους της πρώτης φάσης» και πλέον ελέγχει την περιοχή νότια του Λιτάνι, με εξαίρεση τις θέσεις που παραμένουν υπό ισραηλινή κατοχή κοντά στα σύνορα. Το σχέδιο προβλέπει επέκταση σε όλη την υπόλοιπη χώρα τις επόμενες φάσεις.

Ο λιβανέζικος στρατός είχε θέσει ως προθεσμία το τέλος του 2025 για την πλήρη εκκαθάριση του νότιου Λιβάνου από όπλα μη κρατικών δυνάμεων. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ρητά τη Χεζμπολάχ, αλλά η δράση εντάσσεται στη συμφωνία εκεχειρίας του 2024 με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει ότι μόνο οι επίσημες δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου επιτρέπεται να φέρουν όπλα.

Η Χεζμπολάχ, αν και αποδυναμωμένη από τον πόλεμο του 2024, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της πέρα από τη ζώνη νότια του Λιτάνι. Οι αρχές του Λιβάνου δέχονται εντεινόμενες πιέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ για πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση ισραηλινών πλήγματων στο λιβανέζικο έδαφος.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που προβλέπει απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κατέχει πέντε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα. Το Ισραήλ διεξάγει περιοδικά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί επανεξοπλισμό και αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των λιβανέζικων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ όφειλε να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια του Λιτάνι, ενώ οι στρατιωτικές υποδομές στις περιοχές από τις οποίες αποχωρεί πρέπει να καταστραφούν.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις νότια του Λιτάνι θα συνεχιστούν για την επεξεργασία και καταστροφή μη εκραγέντων εκρηκτικών, τον εντοπισμό τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χεζμπολάχ, καθώς και για την αποτροπή ανασυγκρότησης ένοπλων ομάδων. Ο αρχηγός του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ αναμένεται να ενημερώσει σήμερα το απόγευμα την κυβέρνηση για την πρόοδο των ενεργειών.

