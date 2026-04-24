Λίβανος: Παράταση τριών εβδομάδων στην κατάπαυση του πυρός με παρέμβαση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της ανακωχής στον Λίβανο για 3 εβδομάδες.

Λίβανος: Παράταση τριών εβδομάδων στην κατάπαυση του πυρός με παρέμβαση Τραμπ
24 Απρ. 2026 7:45
Pelop News

Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση για την αποσυμπίεση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για επιπλέον τρεις εβδομάδες. Η αρχική ισχύς της ανακωχής επρόκειτο να εκπνεύσει την προσεχή Κυριακή, ωστόσο η προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού ηγέτη κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Λευκό Οίκο οδήγησε στην ανανέωσή της.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση που εξελίχθηκε «πολύ καλά». Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε μια τολμηρή πρόβλεψη, εκτιμώντας πως υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» για την υπογραφή οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας εντός του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η διοργάνωση μιας συνάντησης κορυφής στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν πως θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία της χώρας από την επιρροή της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γεδεών Σάαρ, υποστήριξε πως η Χεζμπολάχ αποτελεί το μοναδικό ουσιαστικό εμπόδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο κρατών, τα οποία τυπικά παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η ανακωχή, που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, ήρθε μετά από μια αιματηρή σύγκρουση που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της 2.500 νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο. Ωστόσο, οι παραβιάσεις συνεχίζονται, με πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο να προκαλούν τον θάνατο αμάχων και δημοσιογράφων, ενώ η Χεζμπολάχ απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

Η παράταση αυτή συνδέεται άρρηκτα και με τις ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη είχε θέσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των δικών της επαφών με την Ουάσιγκτον. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί πλέον εάν αυτό το παράθυρο των τριών εβδομάδων θα αποδειχθεί αρκετό για να οδηγήσει σε μια βιώσιμη διπλωματική λύση.

