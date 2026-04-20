Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, καταδίκασε τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού, που φέρεται να καταστράφηκε από Ισραηλινό στρατιώτη σε χωριό του νότιου Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».

Το επιτελείο ανέφερε μέσω του X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την πράξη ντροπιαστική και απαράδεκτη. «Ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν» δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.

הפגיעה בסמל דת נוצרי ע״י חייל צה״ל בדרום לבנון היא חמורה ומחפירה. אני משבח את צה״ל על הודעתו, על הוקעת הארוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער. פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו.

ישראל היא מדינה שמכבדת את… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



