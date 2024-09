Λίβανος: Εννέα νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από νέες εκρήξεις

Νέος κύκλος επιθέσεων έχει ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή, με νέες εκρήξεις, walkie talkie αυτήν τη φορά, να έχουν καταγραφεί στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στα νότια προάστια της Βηρυτού και πολλές πηγές να δείχνουν τη Μοσάντ πίσω από την επίθεση. Όπως μεταδίδεται, εννέα είναι οι νεκροί και πάνω από 300 οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν πλήγματα σε χέρια και στομάχι.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι φορητοί ασύρματοι που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ εξερράγησαν στα νότια προάστια της Βηρυτού. Έγινε γνωστό, ακόμη, ότι οικιακά συστήματα ηλιακής ενέργειας εξερράγησαν σε πολλές περιοχές της Βηρυτού, με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να αναφέρει ότι τα συστήματα αυτά ευθύνονται για ορισμένες από τις εκρήξεις.

Εικόνες από ανατιναγμένα φωτοβολταϊκά, συσκευές λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως και άλλες συσκευές, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν ανατινάχθηκαν από μόνες τους ή απλώς βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τα walkie talkie.

Λίγο νωρίτερα, πάντως, η Χεζμπολάχ είχε προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Explosions can be seen all across Lebanon simultaneously.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εκρήξεις στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά).

Στο Reuters μια πηγή ασφαλείας και ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσαν ότι συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από την Χεζμπολάχ εξερράγησαν στο νότιο τμήμα της χώρας και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Η πηγή είπε ότι δεν κατέστη σαφές αν οι συσκευές ήταν βομβητές.

Two-way radios & more pagers appear to have just been detonated in areas of #Beirut, the #Bekaa & elsewhere in #Lebanon — all about 20mins ago.

Multiple cars alight, apartments on fire — more injuries. Hospitals filling up again.

— Charles Lister (@Charles_Lister) September 18, 2024