Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Το 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί» – Βέλη σε όσους αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη

Σε μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σειρά κατηγοριών τόσο κατά του Οργανισμού όσο και κατά ξένων χωρών, ενώ παράλληλα εξήρε την πολιτική του. Η τοποθέτησή του χαρακτηρίστηκε από αιχμές, υπερβολές και ειρωνείες, αφήνοντας συχνά αμήχανους τους εκπροσώπους που τον παρακολουθούσαν.

«Απάτη η κλιματική κρίση» – Η «χρυσή εποχή της Αμερικής»

Από την αρχή, ο Τραμπ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «απάτη» την κλιματική αλλαγή, ενώ τόνισε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται στη «χρυσή εποχή» τους, κάνοντας λόγο για «την πιο καυτή χώρα στον κόσμο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε το γνώριμο ύφος του, επαινώντας τη δική του διοίκηση και υπενθυμίζοντας ότι «το πιο ευπώλητο καπέλο γράφει: Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα».

Σκληρή γραμμή στη μετανάστευση

Εδωσε μεγάλη έμφαση στην παράτυπη μετανάστευση, λέγοντας ότι με τις πολιτικές του μηδενίστηκε στις ΗΠΑ και κάλεσε τα κράτη-μέλη της Γενικής Συνέλευσης να βάλουν τέλος στο «αποτυχημένο πείραμα των ανοικτών συνόρων».

«Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους ηγέτες που τον παρακολουθούσαν.

Νωρίτερα, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία». Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν για το ποια δεδομένα επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Ρωσία

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «η σχέση του με τον Πούτιν» θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται «επί 3,5 χρόνια αντί για τρεις μέρες όπως υποτίθεται». Υπογράμμισε ότι αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, «χρηματοδοτώντας τον πόλεμο εναντίον τους». Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν νέους δασμούς για να πιέσουν τη Μόσχα.

Επιθέσεις κατά του ΟΗΕ

Με σαφείς αιχμές κατά του ίδιου του Οργανισμού, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος «σταμάτησε επτά πολέμους» σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία «ούτε καν προσπάθησαν». Με ειρωνικό τόνο είπε ότι «το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε στη μέση».

Παράλληλα, επανέφερε την προσωπική του απογοήτευση επειδή, πριν εκλεγεί, δεν είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό «άχρηστο» και περιορισμένο σε «έντονα διατυπωμένες επιστολές» και «άδεια λόγια».

Μέση Ανατολή και Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Γάζα, τονίζοντας ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «θα ήταν ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς». Αντιθέτως, κάλεσε σε κοινό μήνυμα υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων, αποσπώντας χειροκροτήματα.

Αιχμές κατά ξένων ηγετών – Επίθεση στον δήμαρχο Λονδίνου

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να στοχοποιήσει χώρες και πολιτικούς ηγέτες. Επέκρινε τη Βρετανία για το μεταναστευτικό, αναφέρθηκε με ειρωνεία στον μουσουλμάνο δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ενώ επαίνεσε το Ελ Σαλβαδόρ για την «αποτελεσματική σύλληψη εγκληματιών».

Η φράση «οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου» που απηύθυνε προς τους ηγέτες της Γενικής Συνέλευσης, προκάλεσε αμηχανία αλλά και στιγμιαία γέλια στην αίθουσα.

Νέα αμερικανική πρωτοβουλία για τα βιολογικά όπλα

Κλείνοντας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο της έρευνας στα βιολογικά όπλα, προειδοποιώντας ότι η χρήση τους θα μπορούσε να σημάνει «το τέλος του κόσμου». Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ΟΗΕ θα παίξει «εποικοδομητικό ρόλο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επανέλαβε αυτό που έχει πει κατά κόρον ότι «μέσα στους 7 μήνες τελείωσα 7 πολέμους που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».

Επέκρινε ακόμη τον ΟΗΕ λέγοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε κοντά σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν».

Αλλά πάντως, είπε ότι «είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη».

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είπε στη συνέχεια και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».

Πρέπει να τελειώσουμε με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα άμεσα αλλά χωρίς να ξεχάσουμε την 7η Οκτωβρίου, συνέχισε λέγοντας. «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς τόσα πολλά».

Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα: Απελευθερώστε άμεσα όλους τους ομήρους».

Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Για το κλίμα της ομιλίας είχαν προϊδεάσει οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αν και δεν θέλησαν να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Ανέφεραν πάντως πως η ομιλία του θα σκιαγραφήσει την παγκόσμια θεώρησή του ενώ αναλυτές ανέμεναν να προβάλλει τον εαυτό του ως έναν «παγκόσμιο ειρηνοποιό». Εξάλλου διακαής πόθος του ήταν και παραμένει το Νόμπελ Ειρήνης.

