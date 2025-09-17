Ν.Κηφισιά-Απόλλων ΤΕΛΙΚΟ 63-82

Καλησπέρα σας, το pelop.gr θα σας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα Κυπέλλου του Απόλλωνα με τη Ν. Κηφισιά.

05.00: 5-8

Τέλος α’ περιόδου: 11-18

15.00: 18-26

17.00: 24-32

19.54: 28-37

Τέλος β’ περιόδου: 28-37

Για τον Απόλλωνα 10 πόντους έχει ο Σταμάτης και από 8 Κίερ και Κώττας.

Για τη Ν. Κηφισιά 14 έχει ο Τούρντιτς

23.00: 33-42

25.00: 34-46

27.00: 39-49

29.30: 43-55

Τέλος γ’ περιόδου: 44-55

31.00: 46-55

32.00: 50-59

33.00: 50-64

35.00: 54-69

36.00: 54-71

37.00: 57-76

38.00: 62-79

39.00: 62-82

Τέλος 63-82

Κορυφαίος σκόρερ του Απόλλωνα και του αγώνα ήταν ο Κίερ με 30 πόντους σε 28.22! 17 είχε ο Ανέστης και 10 ο Κώττας. Για τη Ν. Κηφισιά 19 σημείωσε ο Τούρντιτς.

