Ν.Κηφισιά-Απόλλων ΤΕΛΙΚΟ 63-82
Συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα
Καλησπέρα σας, το pelop.gr θα σας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα Κυπέλλου του Απόλλωνα με τη Ν. Κηφισιά.
05.00: 5-8
Τέλος α’ περιόδου: 11-18
15.00: 18-26
17.00: 24-32
19.54: 28-37
Τέλος β’ περιόδου: 28-37
Για τον Απόλλωνα 10 πόντους έχει ο Σταμάτης και από 8 Κίερ και Κώττας.
Για τη Ν. Κηφισιά 14 έχει ο Τούρντιτς
23.00: 33-42
25.00: 34-46
27.00: 39-49
29.30: 43-55
Τέλος γ’ περιόδου: 44-55
31.00: 46-55
32.00: 50-59
33.00: 50-64
35.00: 54-69
36.00: 54-71
37.00: 57-76
38.00: 62-79
39.00: 62-82
Τέλος 63-82
Κορυφαίος σκόρερ του Απόλλωνα και του αγώνα ήταν ο Κίερ με 30 πόντους σε 28.22! 17 είχε ο Ανέστης και 10 ο Κώττας. Για τη Ν. Κηφισιά 19 σημείωσε ο Τούρντιτς.
