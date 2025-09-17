Ν.Κηφισιά-Απόλλων ΤΕΛΙΚΟ 63-82

Συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα

Ν.Κηφισιά-Απόλλων ΤΕΛΙΚΟ 63-82
17 Σεπ. 2025 17:15
Pelop News

Καλησπέρα σας, το pelop.gr θα σας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα Κυπέλλου του Απόλλωνα με τη Ν. Κηφισιά.

05.00: 5-8

Τέλος α’ περιόδου: 11-18

15.00: 18-26

17.00: 24-32

19.54: 28-37

Τέλος β’ περιόδου: 28-37

Για τον Απόλλωνα 10 πόντους έχει ο Σταμάτης και από 8 Κίερ και Κώττας.

Για τη Ν. Κηφισιά 14 έχει ο Τούρντιτς

23.00: 33-42

25.00: 34-46

27.00: 39-49

29.30: 43-55

Τέλος γ’ περιόδου: 44-55

31.00: 46-55

32.00: 50-59

33.00: 50-64

35.00: 54-69

36.00: 54-71

37.00: 57-76

38.00: 62-79

39.00: 62-82

Τέλος 63-82

Κορυφαίος σκόρερ του Απόλλωνα και του αγώνα ήταν ο Κίερ με 30 πόντους σε 28.22! 17 είχε ο Ανέστης και 10 ο Κώττας. Για τη Ν. Κηφισιά 19 σημείωσε ο Τούρντιτς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ