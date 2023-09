Λιβύη: Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους – Αγνοούνται σχεδόν 10.000 άνθρωποι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κατακλυσμιαίες βροχές και οι πλημμύρες στην Λιβύη έχουν προκαλέσει τον θάνατο «τεράστιου» αριθμού ανθρώπων που ανέρχεται σε χιλιάδες, ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR). Ο απολογισμός είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα απευθυνόμενος στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στην Γενεύη.

«Δεν έχουμε οριστικούς αριθμούς» προς το παρόν, είπε προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των αγνοουμένων είναι κοντά στις 10.000». «Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης», εξήγησε.

«Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια», είπε. Η κακοκαιρία Daniel έπληξε την Κυριακή της ανατολική Λιβύη και κυρίως τις παραλιακές ζώνες της περιοχής του Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την περιοχή της Βεγγάζης, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Have we just whiteness a whole city washed in the sea in Libya 🇱🇾 International help will not fix anything anymore this impact is just too fast and big. As usually we underestimated the consequences of our incompetence from our overvaluation. https://t.co/OiVKOC7JL0 pic.twitter.com/V3vr6CaojW

