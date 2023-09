Κακοκαιρία Daniel: Τεράστια η καταστροφή στην Λιβύη – Φόβοι για πάνω από 2.000 νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Για τεράστια καταστροφή και τραγωδία εθνικών διαστάσεων στην ανατολική Λιβύη κάνουν λόγο διεθνή ΜΜΕ αναφερόμενα στους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους μετά την κατάρρευση δύο φραγμάτων από τις πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel με τα ορμητικά νερά να σαρώνουν ολόκληρες συνοικίες σε παράκτιες πόλεις της βορειοαφρικανικής χώρας

Η καταστροφή είναι απίστευτη στην πόλη Ντέρνα, που κατείχαν στο παρελθόν Ισλαμιστές εξτρεμιστές στο χάος που ακολούθησε στη Λιβύη για πάνω από μια δεκαετία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφι κι άφησε τη χώρα με καταρρέουσες, ανεπαρκείς υποδομές. Η Λιβύη παραμένει διχασμένη μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων, μία στα ανατολικά και μία στο δυτικό τμήμα της, που τις υποστηρίζουν πολιτοφυλακές και ξένες κυβερνήσεις.

Μιλώντας στο λιβυκό δίκτυο Al-Μasar, ο Ουσάμα Χαμάντ, πρωθυπουργός της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης, ανέφερε «περισσότερους από 2.000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους» μόνο στη Ντέρνα μετά τις καταρρακτώδεις βροχές του Σαββατοκύριακου που προκάλεσε η μεσογειακή καταιγίδα Daniel. «Ολόκληρες συνοικίες της Ντέρνα έχουν αφανιστεί… μαζί με τους κατοίκους, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά», συμπλήρωσε.

Μέχρι στιγμής καμία ιατρική πηγή ή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν επιβεβαιώσει τέτοια στοιχεία. Η Ερυθρά Ημισέληνος στη Βεγγάζη ανέφερε ότι αριθμός των νεκρών πλησίαζε τους 250, αλλά η Ντέρνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη με τους τοπικούς ηγέτες να υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι «εκτός ελέγχου και μια καταστροφή».

Ένας εκπρόσωπος του λιβυκού στρατού στα ανατολικά, ο στρατηγός Αχμέντ Αλ-Μισμάρι, ανέφερε ότι 5.000 με 6.000 άτομα αγνοούνται στην πόλη των 100.000 κατοίκων κι απέδωσε την καταστροφή στην κατάρρευση δύο γειτονικών φραγμάτων, που προκάλεσαν φονικές ξαφνικές πλημμύρες.

Βίντεο που ανήρτησαν κάτοικοι της πόλης στο Διαδίκτυο καταγράφουν εικόνες μεγάλης καταστροφής. Ολόκληρες κατοικημένες περιοχές σαρώθηκαν από τα νερά κατά μήκος ενός ποταμού που κατεβαίνει από τα βουνά και διέρχεται από το κέντρο της πόλης. Πολυώροφες πολυκατοικίες που κάποτε βρισκόταν πολύ πίσω από το ποτάμι, κατέρρευσαν εν μέρει μέσα στη λάσπη.

Τουλάχιστον 46 νεκροί αναφέρθηκαν στην πόλη Μπάιντα, δήλωσε ο Αμπντέλ Ραχίμ Μάζεκ, επικεφαλής του κεντρικού ιατρικού κέντρου της πόλης. Άλλοι επτά νεκροί αναφέρθηκαν στην παραλιακή πόλη Σούσα στη βορειοανατολική Λιβύη και ισάριθμοι στις πόλεις Σαχάτ και Ομάρ αλ Μοχτάρ, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Οσάμα Αμπντουλτζαλίλ.

Η Λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος είπε ότι τρία μέλη της έχασαν τις ζωές τους ενώ βοηθούσαν οικογένειες στη Ντέρνα. Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι έχασε την επαφή με ένα μέλος τους που προσπαθούσε να βοηθήσει μια εγκλωβισμένη οικογένεια στη Μπάιντα. Δεκάδες άλλοι δηλώθηκαν αγνοούμενοι και οι Αρχές φοβούνται ότι ίσως έχασαν τις ζωές τους στις πλημμύρες που κατέστρεψαν σπίτια και άλλα ακίνητα σε πολλές πόλεις στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Flooding caused by heavy rains killed about 2,000 people in eastern #Libya around 7000 missing. Don’t see as much coverage on MSM Libya needs international help pic.twitter.com/YwialiRtd0

Ο Οσάμα Χαμάντ, πρωθυπουργός της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, κήρυξε «ζώνη καταστροφής» τη Ντέρνα, που βρίσκεται στο δέλτα του μικρού Ουάντι Ντέρνα στην ανατολική ακτή της Λιβύης. Ο Χαμάντ κήρυξε επίσης τριήμερο πένθος και διέταξε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες.

After bringing severe flooding to #Libya, the remnants of #StormDaniel have moved into northern Egypt today, kicking up Saharan dust as it spins.

The system will continue to weaken, but Alexandria could see moderate to heavy rain in the next 24 hours. pic.twitter.com/vBxHs6iy8j

