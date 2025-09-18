Λιβύη: Δύο ναυάγια κοντά στην Τομπρούκ, πάνω από 100 πρόσφυγες νεκροί ή αγνοούμενοι

Τραγωδία στη θάλασσα της Λιβύης με πάνω από 100 πρόσφυγες από το Σουδάν να χάνουν τη ζωή τους ή να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι, έπειτα από δύο ναυάγια που σημειώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στα ανοικτά της Τομπρούκ, ανακοίνωσαν χθες ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στο πρώτο περιστατικό, στις 13 Σεπτεμβρίου, πλοίο που μετέφερε 73 πρόσφυγες ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν μόλις 13 άτομα, ενώ δεκάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Στο δεύτερο ναυάγιο, την Κυριακή, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φουσκωτό σκάφος με 75 πρόσφυγες, με τουλάχιστον 50 νεκρούς και έναν επιβάτη αγνοούμενο.

Ο ΔΟΜ τόνισε μέσω X την ανάγκη για επείγουσα δράση ώστε να σταματήσουν τέτοιες τραγωδίες στη Μεσόγειο. Τα σκάφη είχαν αποπλεύσει από την Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη υπό τον έλεγχο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με πιθανό προορισμό την Ελλάδα. Η τοπική ακτοφυλακή σπάνια παρέχει πληροφορίες για ναυάγια ή επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής φέτος, πάνω από 456 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 420 θεωρούνται αγνοούμενοι κατά μήκος της θαλάσσιας μεταναστευτικής οδού της κεντρικής Μεσογείου, που θεωρείται η πιο επικίνδυνη στον κόσμο. Παράλληλα, περισσότεροι από 17.400 μετανάστες έχουν αναχαιτιστεί στη θάλασσα και επιστραφεί στη Λιβύη, ανάμεσά τους 1.516 γυναίκες και 586 παιδιά.

Η Λιβύη παραμένει βασικός κόμβος διέλευσης για πρόσφυγες κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη, φεύγοντας από πολέμους και ανέχεια στις χώρες τους. Η χώρα έχει βυθιστεί σε αβεβαιότητα μετά την ανατροπή του Καντάφι το 2011, με δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις να διεκδικούν την εξουσία: η ανατολική στη Βεγγάζη υπό τον Χαφτάρ και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ.

Η αντιπροσωπεία της UNHCR στη Λιβύη υπογραμμίζει ότι οι πραγματικές λύσεις περνούν μέσα από τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν και τη δημιουργία ασφαλών, νόμιμων οδών προς την Ευρώπη, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια.

Η Λιβύη απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από τις δυτικές ακτές της Ιταλίας και 500 χιλιόμετρα από την ανατολική Ελλάδα, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



