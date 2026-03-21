Λόλα Νταϊφά: Είδε τα κλεμμένα σκουλαρίκια της να βγαίνουν σε δημοπρασία από τη γκαλερί Τσαγκαράκη ΒΙΝΤΕΟ

Μια προσωπική εμπειρία που, όπως λέει, τη συγκλόνισε δύο φορές, περιέγραψε η Λόλα Νταϊφά, συνδέοντας το όνομά της με την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη. Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεοπτική προσωπικότητα υποστήριξε ότι είδε στην τηλεόραση σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει από το σπίτι της να εμφανίζονται σε δημοπρασία από τη γκαλερί του γνωστού γκαλερίστα.

Η μαρτυρία της έρχεται την ώρα που η έρευνα γύρω από την υπόθεση Τσαγκαράκη αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση, μετά τα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης στους χώρους της επιχείρησής του. Στους ελέγχους των Αρχών εντοπίστηκαν εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, αμφορείς, βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο του 1745 που λειτούργησε ως αφετηρία για τη συνολική έρευνα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Λόλα Νταϊφά περιέγραψε πώς ξεκίνησε η περιπέτειά της, αναφέροντας ότι στο σπίτι της είχε εμφανιστεί ένας άνδρας, ο οποίος την προσέγγισε με αφορμή υποτιθέμενες ηλεκτρολογικές εργασίες. Όπως είπε, επρόκειτο για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα προσεγμένο, με σωστά ελληνικά και εμφάνιση που δεν της δημιούργησε υποψίες, με αποτέλεσμα να πιστέψει ότι επρόκειτο πράγματι για επαγγελματία.

Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη η ημέρα ήταν ήδη δύσκολη για την ίδια, εξαιτίας ενός σοβαρού προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπιζε, και γι’ αυτό δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Αργότερα, όμως, αντιλήφθηκε ότι από το σπίτι της έλειπαν κοσμήματα. Όπως αποκάλυψε, το μεγαλύτερο σοκ ήρθε όταν έμαθε από την Αστυνομία ότι, πέρα από τον άνδρα που είχε δει, στο σπίτι είχαν μπει ακόμη δύο άτομα, χωρίς η ίδια να το έχει αντιληφθεί.

Το δεύτερο σοκ, όπως είπε, ήρθε μήνες αργότερα. Ενώ βρισκόταν μπροστά στην τηλεόραση, σήκωσε τυχαία το βλέμμα της και είδε τα σκουλαρίκια της να παρουσιάζονται σε πλειστηριασμό. Εκείνη τη στιγμή, όπως περιέγραψε, αναγνώρισε αμέσως ότι επρόκειτο για δικά της κοσμήματα και αποφάσισε να κινηθεί άμεσα.

Η Λόλα Νταϊφά εξήγησε ότι για τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια δεν είχε καμία αμφιβολία, καθώς, όπως είπε, το σχέδιό τους ήταν προσωπική δική της επιλογή και είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά για εκείνη από τον χρυσοχόο της. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήταν βέβαιη ότι δεν επρόκειτο για κάποιο παρόμοιο κόσμημα, αλλά για τα δικά της κλεμμένα σκουλαρίκια.

Όπως ανέφερε, την πρώτη φορά που τα είδε να εμφανίζονται σε πλειστηριασμό, απευθύνθηκε αμέσως στην Αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα είπε, οι αστυνομικοί πήγαν στον χρυσοχόο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα είχε κατασκευάσει ειδικά για εκείνη. Έτσι, τα σκουλαρίκια περιήλθαν στην κατοχή της Αστυνομίας και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Όπως αποκάλυψε, έπειτα από καιρό τα ίδια σκουλαρίκια φάνηκε να εμφανίζονται ξανά σε πλειστηριασμό. Τότε, η ίδια αποφάσισε να συμμετάσχει υποβάλλοντας προσφορά, θέλοντας να δει μέχρι πού θα έφτανε η διαδικασία. Μάλιστα, όπως είπε, έφτασε να προσφέρει έως και 1.000 ευρώ, μέχρι που την επόμενη ημέρα ενημερώθηκε να μην πάει να τα παραλάβει, καθώς τα είχε πάρει ξανά η Αστυνομία.

Η μαρτυρία της Λόλας Νταϊφά προσθέτει μια ακόμη σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, καθώς περιγράφει μια διαδρομή στην οποία κλοπιμαία, όπως υποστηρίζει, βρέθηκαν να εμφανίζονται δημοσίως σε διαδικασία δημοπράτησης. Και αυτό είναι στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί με ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τη δραστηριότητα της γκαλερί.





