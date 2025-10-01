Λονδίνο: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο αεροδρόμιο Χίθροου ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά προκάλεσε συμφόρηση στους δρόμους, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν το αεροδρόμιο

Λονδίνο: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο αεροδρόμιο Χίθροου ΒΙΝΤΕΟ
01 Οκτ. 2025 12:31
Pelop News

«Συναγερμός» στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν το πρωί της Τετάρτης (1.10.2025), ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες. Βίντεο δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το πάρκινγκ.

Οι αρχές δέχθηκαν οκτώ τηλεφωνήματα για το περιστατικό. Το πρώτο έγινε στις 9:03 το πρωί (τοπική ώρα, 11:03 ώρα Ελλάδος). Αμέσως ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις από Χίθροου, Χέις και Φέλθαμ.


Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Τμήμα της Μ4, στο ρεύμα εξόδου από αεροδρόμιο, έκλεισε, ενώ έγινε εκτροπή δρομολογίων. Η φωτιά προκάλεσε συμφόρηση στους δρόμους, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν το αεροδρόμιο. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:14 Χαμάς: «Καταστροφή τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ»
15:06 Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας
14:57 Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το νέο ΔΣ οδεύει προς ανανέωση – Ποια ονόματα έχουν ακουστεί
14:49 Γύρω-γύρω «Πάτρα 2025» και στη μέση «Μαρκάτια»
14:41 Η Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι ζήτησε από τον Φλωρίδη
14:34 ΒΙΝΤΕΟ από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό, εννέα νεκροί
14:26 Με σημαντικούς σταθμούς από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η νέα πολιτιστική διαδρομή του ΥΠΠΟ «Ο Δρόμος προς τη Δύση»
14:16 Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων
14:08 Λάρισα: Έψαχνε λίρες με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα
14:00 Πάτρα: Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή της ανακύκλωσης και ετοιμάζει καμπάνια
13:51 Τέμπη: Εισαγγελική παραγγελία για εκταφή του Δ. Ασλανίδη μόνο για ταυτοποίηση DNA
13:40 Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου: Ανακοινώθηκαν οι τιμές του μεγαλύτερου παρόχου
13:30 Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών με «ειδικότητα» στα σούπερ μάρκετ
13:22 Μέσα σε πλαστικές σακούλες έβαζε τα 50ευρα το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ της ΕΛΑΣ
13:12 Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο και αγώνας δρόμου για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Ολα όσα έγιναν στην παρουσίαση του Προμηθέα – Φωτογραφίες
13:05 Πρωταθλήματα υποδομών ΕΠΣΑ: Πότε ξεκινούν και ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής
12:59 Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν από το shut down των ΗΠΑ, τι ισχύει για την Αθήνα  
12:52 Περιπέτεια υγείας για επικεφαλής παράταξης, το μήνυμα στα social
12:46 Η Γεωργοπούλου ρίχνεται στη μάχη της διάκρισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ