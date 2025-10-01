Λονδίνο: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο αεροδρόμιο Χίθροου ΒΙΝΤΕΟ

«Συναγερμός» στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν το πρωί της Τετάρτης (1.10.2025), ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες. Βίντεο δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το πάρκινγκ.

Οι αρχές δέχθηκαν οκτώ τηλεφωνήματα για το περιστατικό. Το πρώτο έγινε στις 9:03 το πρωί (τοπική ώρα, 11:03 ώρα Ελλάδος). Αμέσως ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις από Χίθροου, Χέις και Φέλθαμ.

Reports are it’s an electric car 🤦‍♂️ pic.twitter.com/krYQlh2Ulh — UberMan (@Uberman_ldn) October 1, 2025



Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Τμήμα της Μ4, στο ρεύμα εξόδου από αεροδρόμιο, έκλεισε, ενώ έγινε εκτροπή δρομολογίων. Η φωτιά προκάλεσε συμφόρηση στους δρόμους, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν το αεροδρόμιο. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.

