Λονδίνο: Έκρηξη σε σπίτι – Στο νοσοκομείο δύο άτομα ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέκαψε την κατοικία.

Τρία άτομα που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν, από τα οποία δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στην οδό Λέι στο Ίλφορντ του Λονδίνου.

Η Πυροσβεστική διέθεσε οκτώ οχήματα και 60 πυροσβέστες για την αντιμετώπιση της φωτιάς που προκλήθηκε. Παρά τις προσπάθειες, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη σκεπή και τη σοφίτα του σπιτιού, καθώς και τον πρώτο όροφο.

Ζημιές υπέστησαν ισόγειο και γειτονικές κατοικίες.

House Explodes on Ley Street in #Ilford about at 4pm.

