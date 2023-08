Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο – Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με μαχαίρι εις βάρος ενός άλλου άνδρα κοντά στο βρετανικό Μουσείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στην οδό Museum περίπου στις 10:00 (τοπική ώρα) και ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι, όπως μεταδίδει το BBC.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό».

BREAKING: A man has been arrested on suspicion of causing grievous body harm after a man was stabbed close to the British Museum, the Met Police saidhttps://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pncX6RPwgS

— Sky News (@SkyNews) August 8, 2023