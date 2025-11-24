Λονδίνο: Εξετάζεται τουριστικός φόρος διανυκτέρευσης

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να εισαγάγει τουριστικό φόρο διανυκτέρευσης, καθώς η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να δώσει σύντομα τη σχετική εξουσία στους δημάρχους και τις τοπικές αρχές της Αγγλίας.

Σύμφωνα με το BBC, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα περιλάβει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, που βρίσκεται ήδη στη Βουλή. Μέχρι σήμερα η Αγγλία παραμένει η μοναδική χώρα της G7 που απαγορεύει σε δήμους και περιφέρειες να επιβάλλουν τέτοιο φόρο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στηρίζει εδώ και καιρό την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι τα έσοδα θα στηρίξουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες της πόλης. Με βάση τις εκτιμήσεις, ένα τέλος διανυκτέρευσης θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240 εκατομμύρια λίρες (περίπου 285 εκατ. ευρώ) τον χρόνο, με δεδομένο ότι το 2024 καταγράφηκαν 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στη βρετανική πρωτεύουσα.

Παρόμοιοι φόροι έχουν ήδη εφαρμοστεί στη Σκωτία και την Ουαλία. Στην Ουαλία, από το 2026 οι τοπικές αρχές θα εισπράττουν 1,30 λίρα (περίπου 1,50 ευρώ) ανά διανυκτέρευση ανά επισκέπτη.

