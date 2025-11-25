Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη

Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα

Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη
25 Νοέ. 2025 17:08
Pelop News

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο δυτικό Λονδίνο με αποτέλεσμα την κινητοποίηση 150 πυροσβεστών.

Όπως μεταδίδει το SkyNews, επικαλούμενο την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και χώρο λιανικής πώλησης.

«Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου είναι επί του παρόντος μέσα στις φλόγες. Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στα πληρώματα να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος» ενημέρωσε η πυροσβεστική για τη φωτιά στο δυτικό Λονδίνο.

Βίντεο από τη φωτιά στο δυτικό Λονδίνο

Η πυροσβεστική χαρακτήρισε τη φωτιά «σοβαρό περιστατικό». «Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πιθανής παρουσίας πυροτεχνημάτων και φιαλών που αποθηκεύονται εντός του κτιρίου», πρόσθεσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Όλοι οι πυροσβέστες έχουν αποσυρθεί σε ασφαλή απόσταση και τώρα μάχονται με τις φλόγες από μεγαλύτερη απόσταση για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνιστάται στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα

